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防毒線上看　高市毒防局抗疫新亮點

▲高市毒防局長林瑩蓉強調，運用網路科技以最少的經費達成最大的毒防成效，讓拒毒零距離零時差傳遞出去，打倒病毒同時杜絕毒品。（圖／高雄市毒防局提供）
▲高市毒防局長林瑩蓉強調，運用網路科技以最少的經費達成最大的毒防成效，讓拒毒零距離零時差傳遞出去，打倒病毒同時杜絕毒品。（圖／高雄市毒防局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-08 15:23:07

「我坐捷運來按讚」、「很棒的影片」為因應新冠病毒病，高市府毒防局近日特別將宣導活動改為線上播送，讓民眾可使用身邊手機、電腦等資訊設備安心觀看，引發不少網友好評按讚。同時毒防局在防疫期間推出4+2關懷陪伴與扶助，希望在疫情期間讓陪伴關懷不間斷，讓藥癮者勇於戒癮邁向健康，毒防局長林瑩蓉也希望讓拒毒成為全民健康新風潮！

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▲高市毒防局每日在臉書、Youtube、官網、IG等社群平台所精選優質影片，普獲網友好評按讚。（圖／高雄市毒防局提供）
▲高市毒防局每日在臉書、Youtube、官網、IG等社群平台所精選優質影片，普獲網友好評按讚。（圖／高雄市毒防局提供）
至於近期毒防局線上另一新亮點，是與心理師合作，對藥癮個案提供視訊心理諮商輔導服務，給予個案受疫情影響的心理支持，避免再碰觸毒品。

▲高市毒防局推4+2關懷陪伴及扶助影片，在疫情期間提供線上心理諮商、暖心餐食等服務，希望助藥癮者盡快康復。（圖／高雄市毒防局提供）
▲高市毒防局推4+2關懷陪伴及扶助影片，在疫情期間提供線上心理諮商、暖心餐食等服務，希望助藥癮者盡快康復。（圖／高雄市毒防局提供）
毒防局每日精選優質影片，在臉書、Youtube、官網、IG同步宣導，首映是中正大學防制藥物濫用教育中心製作「白雪公主減肥篇」短片，改編自童話故事劇情，以大小咸宜的動畫內容，宣導吸毒造成的危害及負面影響，每日播出影片均深獲好評，網友留言表示：「用卡通方式吸引兒少感覺不錯。以愛美為例子不錯。」、「淺顯易懂，獲益良多」、「用卡通方式製作，真有吸引兒少效果，這片我是轉給家長及男青少年觀看。也蠻適合給國小老師當反毒教材滴，轉給老師朋友們。謝謝用心。」

同時，毒防局在防疫期間推出4+2關懷陪伴與扶助，其中四項關懷陪伴為：一、24小時毒防諮詢線上服務，專人聆聽協助藥癮相關問題；二、暖心餐食券，對經濟困難個案提供超商商品卡，解決短期困頓之基本溫飽；另提供「暖心包｣及「健康育兒包｣，透過日常貼心物件，關懷個案；三、線上心理諮商輔導，由心理師以視訊關懷輔導藥癮個案，協助改善身心症狀；四、防毒線上看，播放優質毒防宣導影片，並聘請專業醫師、藥師錄製毒品防制宣導影片，線上教導防毒知能。

另對弱勢藥癮個案的扶助，毒防局也啟動二項包括由毒防局個案管理師、毒防基金會就服員、社工員及委外NGO團體社工員，每日盤點藥癮個案就業、紓困、醫療、社會福利等扶助需求，毒防局即刻進行後續相關協助與關懷及加強對個案個人之電訪頻率，評估必要性時，依防疫相關措施辦理面訪，尤其是施用毒品兒少的關懷，特別強化聯繫不中斷，但任何訪視前需先詢問個案旅遊史或曝險史，並提供個案防疫衛教宣導。

林瑩蓉表示，運用網路科技以最少的經費達成最大的毒防成效，讓拒毒零距離零時差傳遞出去，打倒病毒同時杜絕毒品，她也強調，毒防局協助個案，也對家屬提供支持服務，如果個案失聯會立即通報警方協尋，加強治安顧慮人口查訪，避免個案成為治安與防疫的破口，呼籲大家減少外出及移動，戴好口罩做好防疫措施，千萬不要因疫情影響而碰觸毒品，齊心防疫平安度過疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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