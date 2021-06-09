影／抓蟑螂驚魂記　他秒變女高音讓人笑翻

家國有難，匹夫有責。當家中遭到外星生物入侵你是否會毅然決然穿上裝備？Youtube頻道「Ru儒哥」，近日發現家中廁所被他喻為外星生物的蟑螂小強入侵，士可殺不可辱，隨即戴裝備上戰場。
影像中心/綜合報導
2021-06-09 10:00:00
決戰裝備有長袖外套、全罩式安全帽外加一副機車手套，即使全身包得密不透風，只見儒哥戰戰兢兢、如履薄冰，千鈞一髮之際，眼看就要一舉殲滅敵方，卻意外發現原來敵人並非是一隻普通的蟑螂，而是一隻會飛的蟑螂，驚嚇之際原本誓言保家衛國的儒哥秒變女高音，讓人眼睛為之一亮。
眼看敵人胡攪蠻纏，儒哥先使出一招強力水柱攻擊，即使害怕到雙腿瑟瑟發抖，仍將目標對象擊暈過去，正當儒哥收起水柱，準備換武器時，說時遲那時快，敵人狡詐的要逃往別處，儒哥眼看敵人又要竄逃，決定使出「穿雲劍」刷子，喊出「千軍萬馬來相見」，正中敵人紅心，結束這個回合。
脫下戰袍，儒哥心有餘悸，面對恐懼的小強，儒哥只要想到心愛的家人有可能會受到傷害，再害怕也要挺身而出，這份對家人的關懷情懷值得眾人敬佩。（文字編輯：陳錦欣）
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完整影片：https://youtu.be/wY6tppkfqz8