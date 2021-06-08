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日本病毒學家警告　東奧有傳播COVID-19風險

▲日本頂尖病毒學家暨政府顧問押谷仁警告，東京奧運會期間恐有傳播新冠肺炎風險。圖為日本民眾抗議要求停辦東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本頂尖病毒學家暨政府顧問押谷仁警告，東京奧運會期間恐有傳播新冠肺炎風險。圖為日本民眾抗議要求停辦東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-08 16:13:35

（中央社東京8日綜合外電報導）英國媒體報導，日本頂尖病毒學家暨政府顧問押谷仁警告，東京奧運會期間恐有傳播2019冠狀病毒疾病（COVID-19）風險，完全不可能零風險。

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路透社報導，這是最新一起有關東京奧運會備受關注的警示。

日本東北大學教授押谷仁建構了日本「3密」防疫守則，呼籲民眾避開密閉、密集、密接（密切接觸）場合，以防止群聚感染及疫情擴散。

倫敦「泰晤士報」（The Times）引述押谷仁的話報導：「日本政府和主辦單位，包括國際奧林匹克委員會（IOC）都不斷地說，他們準備舉辦一場安全的奧運會，但每個人都知道有風險。想要奧運零風險完全不可能…不僅日本可能受影響，其他國家在奧運會後也可能有病毒傳播。」

押谷仁又說：「目前有些國家的確診病例並不多，有些國家也沒有任何病毒變異株。我們不該讓奧運將病毒傳播給這些國家。」

受疫情影響，東京奧運會已從去年延至今年7月23日開幕，規模也縮減，不接納海外觀眾。即便如此，社會大眾仍擔憂東奧可能擴散新型冠狀病毒，並且消耗醫療資源。

日本並不像其他地方疫情大爆發，但也已通報約76萬例確診，以及1萬3500多人染疫病亡。東京和多個地區在第4波疫情來襲後，醫療資源吃緊，目前仍在實施「緊急事態宣言」。

日本預定6月20日將解除緊急事態宣言；日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂上週表示，在那之前，醫療專家會擬出一項有關東奧的聲明。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1100608

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