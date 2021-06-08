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端午連假雙鐵訂票數總量大減　陳宗彥：不返家是孝心表現

▲端午連假返鄉恐會釀成嚴重防疫破口，就有網友在PTT女孩版好奇詢問，為什麼不直接端午期間台鐵、高鐵停駛？貼文立刻引發熱議。（示意圖／台鐵提供）
▲端午連假返鄉恐會釀成嚴重防疫破口，就有網友在PTT女孩版好奇詢問，為什麼不直接端午期間台鐵、高鐵停駛？貼文立刻引發熱議。（示意圖／台鐵提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-08 15:30:52｜2021-06-08 15:31:52

週末就是端午連假，為減少返鄉潮增加人流移動，各部會提出配套措施，希望能降低民眾群聚，指揮中心也不斷呼籲，非必要減少外出，副指揮官陳宗彥今（8）日表示，截至昨日晚間的統計數字，6月11至6月14日期間，高鐵總量為達五萬，台鐵則大概三萬左右。

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陳宗彥指出，在這段時間的呼籲以及民眾退票後，在端午節假期的票數總量，高鐵南下北上不到五萬，台鐵大概在三萬左右，他還是一再強調，在這段三級警戒、疫情還未趨緩期間，希望大家能夠宅在家不要返鄉，不要移動，就好好待在家，他說「不返家就是最好的孝心表現」，這對疫情狀況會有很大的幫助，也會有一定的效果。

指揮官陳時中則說，端午節真的要避免移動，他相信很多年輕人會想要回家，但這樣的情況下，真的要謝謝大家的配合，他很感謝年輕人忍受不便與想家的情緒來配合疫情狀況而退票，訂票數這部分目前都已經相對得少，但還是要持續呼籲盡量避免移動。

▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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