日本京都市祭財政改革　盼挽救破產危機

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京都市政府在泡沫經濟期（約1985年到1991年間）持續建設的地下鐵相關營運及維護費用大幅增加，以及為維持高水準市民服務所花費的預算，被視為目前財政惡化的主因。
再加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成京都市觀光客銳減等衝擊，京都市政府預計本年度收支將失衡約500億日圓（約新台幣127億元）。
這樣的財政狀況如果持續惡化下去，京都市很可能走向跟北海道夕張市一樣的「財政再生團體」（夕張市當時稱「財政重建團體」）；因此，京都市政府已彙整減少市府員工數等5年期財政改革方案，希望能帶來約1600億日圓的收支改善。
京都市長門川大作說，這種債留子孫的非常事態正在持續，再這樣下去的話，「10年內市府財政就有可能破產」。
市府目前彙整的改革方案包括，修正包括將敬老票對象年齡提高等市民服務項目，未來將基於市民意見做最後決定。
朝日放送電視台報導，京都市預料從2021年度起5年內，會出現約2800億日圓財源短缺，7年後有可能變成「財政再生團體」。
門川大作強調，絕對不能讓京都市變成「財政再生團體」，特別是這3年必須全力以赴，專心致力於財政改革。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100608