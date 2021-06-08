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日本京都市祭財政改革　盼挽救破產危機

▲日本京都市政府正面臨前所未見的財政困境，目前已祭出相關改革方案，希望挽救京都市不致破產。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本京都市政府正面臨前所未見的財政困境，目前已祭出相關改革方案，希望挽救京都市不致破產。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-08 16:10:11

（中央社東京8日綜合外電報導）地下鐵相關費用支出大增、維持高水準市民服務，再加上疫情肆虐觀光客銳減等，日本京都市政府正面臨前所未見的財政困境，目前已祭出相關改革方案，希望挽救京都市不致破產。

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日本讀賣電視台報導，京都市惟恐陷入相當於企業破產狀況的「財政再生團體」困境，已提出相關改革案，盼遏止財政狀況繼續惡化。

京都市政府在泡沫經濟期（約1985年到1991年間）持續建設的地下鐵相關營運及維護費用大幅增加，以及為維持高水準市民服務所花費的預算，被視為目前財政惡化的主因。

再加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成京都市觀光客銳減等衝擊，京都市政府預計本年度收支將失衡約500億日圓（約新台幣127億元）。

這樣的財政狀況如果持續惡化下去，京都市很可能走向跟北海道夕張市一樣的「財政再生團體」（夕張市當時稱「財政重建團體」）；因此，京都市政府已彙整減少市府員工數等5年期財政改革方案，希望能帶來約1600億日圓的收支改善。

京都市長門川大作說，這種債留子孫的非常事態正在持續，再這樣下去的話，「10年內市府財政就有可能破產」。

市府目前彙整的改革方案包括，修正包括將敬老票對象年齡提高等市民服務項目，未來將基於市民意見做最後決定。

朝日放送電視台報導，京都市預料從2021年度起5年內，會出現約2800億日圓財源短缺，7年後有可能變成「財政再生團體」。

門川大作強調，絕對不能讓京都市變成「財政再生團體」，特別是這3年必須全力以赴，專心致力於財政改革。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100608

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