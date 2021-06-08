高醫建議孕婦優先施打莫德納　陳其邁：相信專業

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今年四月，《新英格蘭醫學雜誌》也發表了美國35,691 名孕婦接受mRNA疫苗，包括輝瑞BNT162b2疫苗與莫德納 mRNA-1273疫苗的研究結果，發現和同時期無接種疫苗者相比，流產、胎兒異常與早產的比率並沒有比較高，顯現mRNA疫苗在任何孕期都可以施打，以及施打於孕婦族群的安全性，台灣婦產科醫學會引用英國及德國產婦以mRNA疫苗為主的文獻，建議台灣應該讓孕產婦優先施打mRNA疫苗。
對此高雄市長陳其邁則說，就近期1到3類施打疫苗的醫護防護人員來說，假如說有懷孕的情形，到目前為止，經檢視國際的資料，莫德納相對來講是比較安全，所以高雄市政府在疫苗的施打的部分，當然會針對疫苗的特性、安全性、效價來做施打優先、順序的安排，這個還是要看科學的一個證據。
陳其邁認為，疫苗怎麼打？疫苗是不是安全？疫苗是不是有效？對哪些族群有效？在相對的效價評估、安全性評估等，這些都尊重國內專家會議的審查，用科學的證據、專家有一致的看法，才能夠來做施打疫苗的相關工作，「這是一個科學的問題，不是一個政治的問題」，就交給專業的評估。
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