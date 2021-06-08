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高醫建議孕婦優先施打莫德納　陳其邁：相信專業

▲高醫院長鍾飲文與內科部部長盧柏樑建議，莫德納疫苗可優先留給孕婦施打。（圖／指揮中心）
▲高醫院長鍾飲文與內科部部長盧柏樑建議，莫德納疫苗可優先留給孕婦施打。（圖／指揮中心）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-08 16:34:44

6月9日起政府將陸續展開新一階段的COVID-19公費疫苗施打，而國內尚未將孕婦納入公費疫苗優先對象，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文建議，莫德納疫苗可優先留給孕婦施打，高雄市長陳其邁在今（6）日防疫會議後指出，相信專業，尊重國內專家小組會議對疫苗效價、安全性的評估與審查。

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高醫院長鍾飲文與內科部部長盧柏樑表示，最近的美國研究，在342,080位孕婦中，其中有3,527位為COVID-19感染者，追蹤這些孕婦的生產結果，發現COVID-19感染的孕婦有較高的死胎與早產的機率，子癲／子癲前症與緊急剖腹產及產後延長住院均有顯著增加，顯示孕婦優先施打疫苗之重要性。

今年四月，《新英格蘭醫學雜誌》也發表了美國35,691 名孕婦接受mRNA疫苗，包括輝瑞BNT162b2疫苗與莫德納 mRNA-1273疫苗的研究結果，發現和同時期無接種疫苗者相比，流產、胎兒異常與早產的比率並沒有比較高，顯現mRNA疫苗在任何孕期都可以施打，以及施打於孕婦族群的安全性，台灣婦產科醫學會引用英國及德國產婦以mRNA疫苗為主的文獻，建議台灣應該讓孕產婦優先施打mRNA疫苗。

對此高雄市長陳其邁則說，就近期1到3類施打疫苗的醫護防護人員來說，假如說有懷孕的情形，到目前為止，經檢視國際的資料，莫德納相對來講是比較安全，所以高雄市政府在疫苗的施打的部分，當然會針對疫苗的特性、安全性、效價來做施打優先、順序的安排，這個還是要看科學的一個證據。

陳其邁認為，疫苗怎麼打？疫苗是不是安全？疫苗是不是有效？對哪些族群有效？在相對的效價評估、安全性評估等，這些都尊重國內專家會議的審查，用科學的證據、專家有一致的看法，才能夠來做施打疫苗的相關工作，「這是一個科學的問題，不是一個政治的問題」，就交給專業的評估。

▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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