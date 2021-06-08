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防疫旅館藏漏洞？櫃台嘆：月底就離職　她下秒抓行李走人

▲全台疫情不見趨緩跡象，有防疫旅館的櫃台人員就無奈吐露心聲，就連準備要退房的民眾得知後也忍不住憂心地趕緊離開。（示意圖／翻攝Pexels）
▲全台疫情不見趨緩跡象，有防疫旅館的櫃台人員就無奈吐露心聲，就連準備要退房的民眾得知後也忍不住憂心地趕緊離開。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 17:03:58

台灣新冠疫情自五月開始呈現爆發性成長，其中就和防疫旅館爆發嚴重群聚感染相關，至今確診數仍高居不下，指揮中心也宣布全台防疫三級警戒將延長至6月28日。日前就有名剛回台的女網友提到，她從防疫旅館退房時，閒聊之下發現櫃台人員打算月底離職，原因竟是因為旅館內出現防疫漏洞，讓她嚇得拿著行李就趕緊走人。

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這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，自己兩周前搭機返台，到了防疫旅館隔離14天，昨天終於順利完成出關手續打算退房離開，不過再進行退房流程時，櫃台人員卻脫口提到「我做到月底就不做了」，她好奇追問原因，對方才無奈表示因為防疫旅館的工作實在太危險

▲女網友入住旅館，卻發現浴室全透明，老司機解釋背後原因。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲防疫旅館的工作人員也肩負相當程度的風險。（示意圖／翻攝自Pixabay）
櫃台人員表示，「現在是會收匡列對象的，而且也沒跟你們分開，你那個樓層今天一個匡列的確診，跟你們搭的也是同部電梯」，得知消息的原PO也不禁崩潰向櫃檯人員提醒注意安全，更慶幸表示「幸好我要走了」，連忙拿起行李趕快離開防疫旅館。

女網友的文章曝光後，底下也引來不少網友傻眼表示，「他們的空調好像是中央空調，所以你小心點」、「防疫破口就是從隔離旅館開始的啊」、「妳還是要密切注意身體健康，小心」、「服務人員真的是高風險工作」，不過也有網友指出防疫旅館的工作本來就是先隔離觀察，「你跟那個櫃台只要都有做好防疫工作，避免緊密接觸，就沒必要太緊張」。（編輯：楊智傑）

▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心公布新冠肺炎確診個案，截至6/8累計確診10391例。（圖／NOWnews今日新聞製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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