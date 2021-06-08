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小孩吵翻管不動！媽心累派「風紀股長」鎮壓　畫面笑翻網

▲停課的3個小孩在家吵翻天，心累的媽媽只能派出寵物鵝，幫忙「鎮壓」小孩。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
▲停課的3個小孩在家吵翻天，心累的媽媽只能派出寵物鵝，幫忙「鎮壓」小孩。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 19:21:01

台灣疫情持續延燒，全台三級警戒延長至6月28日，因此教育部也宣布停課延至暑假，消息讓不少家長崩潰。近日，就有網友抱怨，3個孩子在家中吵翻天，最後只好請家中飼養的2隻鵝「鎮壓」，嚇得孩子們縮在牆角不敢造次，貼文曝光後，不少家長也崩潰直呼「能租我兩天嗎？」

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原PO在《爆廢公社》表示，家裡的小孩因疫情被關在家裡，無法出門「放電」，在家講不聽、管不動，吵到屋頂都快要被掀開了，吼到心累的她只好請家中飼養的2隻鵝，幫忙「鎮壓」小孩。

原PO接著貼出照片，只見2隻「風紀股長鵝」，出面幫忙「鎮壓」，讓3個小孩嚇到縮在牆角，甚至有2個小女生直接哭出來，不敢造次，這一幕也讓她忍不住說，「我家的小孩，只有家鵝能鎮壓」。

▲3名小孩被2隻「風紀股長鵝」嚇到縮在牆角，不敢造次。（圖／翻攝自《爆廢公社》
▲3名小孩被2隻「風紀股長鵝」嚇到縮在牆角，不敢造次。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「鵝子和女鵝就是得鵝來管就對了」、「看得出來是怕爆」、「比狗還恐怖」、「鵝真的是媽媽的好幫手」、「求孩子心理陰影面積」、「我的老天鵝」、「這陣子會看到很多家長放大絕」、「直接嚇到哭出來欸，鵝也太猛了」、「真的是鎮壓神器」。

另外，也有不少崩潰的家長說，「請問鵝可以出租嗎？租我兩天吧」、「請問一下那兩隻鵝租借一小時費用大約多少」、「可以借我鎮壓小孩嗎？快瘋掉了」。事後，原PO也補充，兩隻鵝平時是養在陽台，沒事不會放出鵝嚇小孩，所以不用擔心會給孩子造成心靈創傷，也開玩笑的建議「若是想用這種方式鎮壓小孩，母鵝的效果會更好喔」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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