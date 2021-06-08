小孩吵翻管不動！媽心累派「風紀股長」鎮壓　畫面笑翻網

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原PO接著貼出照片，只見2隻「風紀股長鵝」，出面幫忙「鎮壓」，讓3個小孩嚇到縮在牆角，甚至有2個小女生直接哭出來，不敢造次，這一幕也讓她忍不住說，「我家的小孩，只有家鵝能鎮壓」。
許多網友看完也紛紛回應，「鵝子和女鵝就是得鵝來管就對了」、「看得出來是怕爆」、「比狗還恐怖」、「鵝真的是媽媽的好幫手」、「求孩子心理陰影面積」、「我的老天鵝」、「這陣子會看到很多家長放大絕」、「直接嚇到哭出來欸，鵝也太猛了」、「真的是鎮壓神器」。
另外，也有不少崩潰的家長說，「請問鵝可以出租嗎？租我兩天吧」、「請問一下那兩隻鵝租借一小時費用大約多少」、「可以借我鎮壓小孩嗎？快瘋掉了」。事後，原PO也補充，兩隻鵝平時是養在陽台，沒事不會放出鵝嚇小孩，所以不用擔心會給孩子造成心靈創傷，也開玩笑的建議「若是想用這種方式鎮壓小孩，母鵝的效果會更好喔」。（編輯：許智超）
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