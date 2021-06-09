《財富老司機》5分鐘擺脫窮思維　黃丹透析「金錢藍圖」

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《有錢人想的和你不一樣》這本書還沒打開，就可以看到書封那斗大的「給我五分鐘，我就能預測你下半輩子的財務狀況」幾個字，作者T. 哈福‧艾克這看似占卜算命般的宣言，可不是虛張聲勢，因為他一眼就能看穿你到底有沒有致富的機會。黃丹指出，哈福‧艾克很秉持每一個人對於錢財的部分，是很有「心靈版圖」的，所以看到人很喜歡請人給他五分鐘聊聊，甚至要對方喊宣言，因為當你有宣言的時候就是對整個宇宙吶喊「我現在即將成為什麼樣的狀態，我即將迎接怎麼樣的財富」
黃丹進一步提到，哈福‧艾克13歲送報，後來賣冰淇淋、擺攤，也在大太陽下賣過防曬油，大學一年級的哈福‧艾克希望人生很富有，所以休學追逐錢財，創業了10幾次失敗，他後來找到了體育用品店，兩年半展店10家，被五百大企業收購，看似平步青雲，卻沒想到，兩年後哈福‧艾克失業了，這些起起伏伏讓他領悟到了金錢藍圖的設定，也就是說自己的收入只能增加到你願意的程度，因此必須明確設定，「想要的東西是什麼」。簡單來說，一顆長的又大又茂盛的樹，但樹上果子卻很小，要怎麼讓果子變大當然是讓土裡的根部更有營養，也就是如果要有錢，要改變那些無形的東西，而不是你看的見的東西，像是看不見的「想法」就很重要。
黃丹特別製作一張金錢藍圖的關鍵策略，首先要設定你想成為什麼樣的人，產生這個想法、感覺，再去行動，收成結果。而在這些過程中，許多人會被三個因素阻礙，第一是「被修改語言程式綁住」，譬如小時候媽媽說有錢人貪得無厭等一些錯誤的啟蒙，你該思考這些觀念是不是適合你，或是只是因為不想成為誰而去排斥正確的選擇。
第二是「你在模仿誰」也就是不可一昧的死忠傳統，別陷入不屬於自己時代的窠臼，而錯失了良機。第三是「特殊事件影響」像是家庭因素的意識形態、金錢價值觀等，影響了自己往後對於理財的偏差。而《有錢人想的和你不一樣》就是能快速幫助你辨認自己的成長背景，如何在潛意識裡塑造了你的金錢觀，以及你對於安全感的需求是如何絆住了你的夢想，並追求更大更美好的事物，逐一檢視有錢人的思考與窮人的思考方式有何不同，幫助你建立可以讓自己致富的想法，並且提出行動步驟，讓你踏出成為有錢人的第一步。