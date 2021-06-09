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三級警戒再延長！他嘆「感覺超久」　網反勸：看看別人吧

▲一名網友表示，自從升上三級警戒以後，他感覺「已經過超久了」，殊不知一看日期也才過了兩週左右，但貼文一出，就有網友反揭關鍵，直呼「已經很爽了」。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲一名網友表示，自從升上三級警戒以後，他感覺「已經過超久了」，殊不知一看日期也才過了兩週左右，但貼文一出，就有網友反揭關鍵，直呼「已經很爽了」。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 10:39:52｜2021-06-09 11:18:04

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全國三級警戒再延長至28日，對此，也有一名網友表示，自從升上三級警戒以後，他感覺「已經過超久了」，殊不知一看日期也才過了兩週左右，但貼文一出，就有網友反揭關鍵，直呼「已經很爽了」。

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該名網友在PTT以「感覺三級已經超久了」為題發文，表示從5月19日開始，全國升上三級警戒，也因為自己本身有健身習慣，三級警戒後就不能去健身房，讓他無奈「感覺已經過了兩三個月了，結果到今天才過兩週左右，你們會覺得度日如年嗎」？

▲有網友苦嘆「三級警戒已經過很久」，貼文一出，也有人反揭關鍵直呼「很爽了」。（圖／記者葉政勳攝）
▲有網友苦嘆「三級警戒已經過很久」，貼文一出，也有人反揭關鍵直呼「很爽了」。（圖／記者葉政勳攝）
貼文一出，掀起熱議，有些人認為，「還好耶，對我來說，有沒有三級就只是外出要戴口罩及不能內用而已，其餘日常」、「沒感覺，每天還是要出門上班跑客戶，很怕被感染，寧願待在家，不要出門比較安全」、「慢慢的就習慣惹，反正也不是完全封城」、「製造業不能WFH無感」。

但也有網友表示，「真的過好久，不過也蠻習慣在家了！一出門回家後一點不適都會很緊張自己是不是怎麼了..」、「不能聚餐，不能出遊。已經跟家人擠到快吐了」、「現在真的度日如年啊」、「很久了！大人都悶壞了，何況小孩？」、「雙北5/15就開始了...竟然還沒一個月」、「不能去健身房運動覺得過很久+1，而且不敢出門」、「有覺得『啊！居然還沒一個月』」。

不過，就有網友反揭關鍵，表示國外從去年疫情爆發時，也是忍受很久，我們已經爽一年了，「但更佩服國外忍一年多的...」、「世界已經這樣很久了，我們已經爽了一年，覺得還好，早就預想到這天了」、「舊金山南灣3級shelter in place，從去年共一年兩個多月」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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