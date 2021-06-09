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南科篩檢站今日啟用　預計每日篩檢1,500人次

▲南科大型篩檢站，今（9）日起正式啟用。（圖／台南市政府提供）
▲南科大型篩檢站，今（9）日起正式啟用。（圖／台南市政府提供）

記者鄭婷襄／台南報導

2021-06-09 13:37:11｜2021-06-09 13:39:58

因應各縣市科技大廠移工群聚感染案件頻傳，台南市政府設置南科大型篩檢站，今（9）日起正式啟用，市長黃偉哲到現場視察時表示，京元電子的移工群聚感染，不但影響到本國籍的員工，也將疾病外擴至其他廠區，所以南科透過擴大量能的篩檢站，預計每日可篩檢1,500人次。

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▲南科大型篩檢站預計每日可篩檢1,500人次。（圖／台南市政府提供）
▲南科大型篩檢站預計每日可篩檢1,500人次。（圖／台南市政府提供）
「南科抗原快篩站」就位於南科園區內的西拉雅公園停車場，南市府特邀永康奇美醫院、台南市立安南醫院、柳營奇美醫院、台南新樓醫院、衛生福利部台南醫院、衛生福利部新營醫院及衛生福利部胸腔病院支援醫事人員並規劃7處篩檢站，將提供篩檢服務，並優先篩檢曾到雙北、苗栗等高風險地區者及雇用外籍移工之事業單位。

台南市政府指出，南科園區為各科技廠商聚集地，除生產線移工還有外籍白領主管人員、藍領移工，多為菲律賓及越南籍，且大廠在不同園區都有員工，人員的移動頻繁，為避免科技重鎮淪陷，市府主動與南科管理局協調，包括調度硬體、醫事人力協助設立快篩站，園區廠商若有篩檢需求可向南科管理局預約申請，需先提供篩檢名冊，再安排與通知篩檢日期。

▲南科大型篩檢站今（9）日起正式啟用，台南市長黃偉哲前往視察。（圖／台南市政府提供）
▲南科大型篩檢站今（9）日起正式啟用，台南市長黃偉哲前往視察。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，主要是因為南科有將近8000名移工，南科篩檢站篩檢量能1天大概可以篩檢1500人次，因為移工朋友們都是集體住宿，為了移工的健康以及本國員工的健康，希望說藉著這個篩檢，讓移工朋友維持身體健康，另外一方面也能夠維持經濟命脈的廠區持續作業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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