南科篩檢站今日啟用　預計每日篩檢1,500人次

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「南科抗原快篩站」就位於南科園區內的西拉雅公園停車場，南市府特邀永康奇美醫院、台南市立安南醫院、柳營奇美醫院、台南新樓醫院、衛生福利部台南醫院、衛生福利部新營醫院及衛生福利部胸腔病院支援醫事人員並規劃7處篩檢站，將提供篩檢服務，並優先篩檢曾到雙北、苗栗等高風險地區者及雇用外籍移工之事業單位。
台南市政府指出，南科園區為各科技廠商聚集地，除生產線移工還有外籍白領主管人員、藍領移工，多為菲律賓及越南籍，且大廠在不同園區都有員工，人員的移動頻繁，為避免科技重鎮淪陷，市府主動與南科管理局協調，包括調度硬體、醫事人力協助設立快篩站，園區廠商若有篩檢需求可向南科管理局預約申請，需先提供篩檢名冊，再安排與通知篩檢日期。
黃偉哲表示，主要是因為南科有將近8000名移工，南科篩檢站篩檢量能1天大概可以篩檢1500人次，因為移工朋友們都是集體住宿，為了移工的健康以及本國員工的健康，希望說藉著這個篩檢，讓移工朋友維持身體健康，另外一方面也能夠維持經濟命脈的廠區持續作業。
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