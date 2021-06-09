感謝美日捐疫苗　江啟臣：中共勿做政治解讀

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江啟臣呼籲兩岸的執政黨，面對全球空間的人道危機，眼前困局應是鬆動兩岸僵局、重啟對話的契機，不該是加深隔閡的催化劑。
他指出，兩岸分治多年，在不同政治體制下，各自取得不同成就，也必須面對彼此差異與內部矛盾。新冠疫情，本應該是彼此展現人性光輝，擱置歧見、互相體諒、攜手合作對抗病毒的時刻。然而過去一年，不但錯失這個契機，反而看見各種尖銳語言、不必要的軍事演訓，一次次推升惡意螺旋，讓人惋惜。
「我們眼前共同的敵人是病毒，」江啟臣說，在全球病毒威脅的人道關懷前，不須先彼此對立、對峙甚至對戰。
他指出，一份政大選研中心的調查中，有6成以上受訪者有施打疫苗的需求。更有6成8的受訪者不滿意政府採購疫苗的工作，該份調查也顯示有5成7的民眾願意施打「透過中國大陸代理商引進」的德國原廠疫苗。這顯示多數台灣民眾在意的是疫苗本身的品牌、以及是否經過國際標準的檢驗，不會因為代理商是誰而產生排斥。
他呼籲民進黨政府，能把「加速引進疫苗」視為重中之重——先放下其他政治考量，正面看待與接納各方釋出的善意，移除任何不必要的政治或行政程序阻礙。畢竟只有加速爭取各種取得國際認證的疫苗，分散風險，提高人民施打率，我們才可能逐漸掙脫此刻的困局。
江啟臣說，也希望中共當局，在此關鍵時刻，能以蒼生為念，堅持人道精神，毋須對台灣從各方爭取疫苗的努力，做不必要的政治解讀。以醫療人權為普世價值，正面看待任何對於疫情有所助益的努力及作為。
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