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疫情鬧血荒　良食禾蛋捐3000盒雞蛋鼓勵捐血

▲「良食禾蛋」捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，鼓勵大家捐血。(圖／蔡其昌服務處提供2021.6.9)
▲「良食禾蛋」捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，鼓勵大家捐血。(圖／蔡其昌服務處提供2021.6.9)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-09 15:07:21

疫情警戒，全國各捐血站的捐血人直直落，血液庫存量也直線下滑。血液基金會每日約需提供超過6500單位血液，已陷入捉襟見肘的窘境，尤其中部地區血液嚴重不足也發出警訊。因此，立法院副院長蔡其昌與「良食禾蛋」創辦人胡明鑫得知後，決定捐贈3000盒（24000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。

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禾蛋蛋品創辦人胡明鑫的家族沒有農民背景，求學時對農業感到興趣，從台中高農第一名保送嘉義農專，到插班東海大學共念了七年畜牧，畢業後賣了十多年牛乳和飼料，才轉向投入蛋雞業。這回，看到捐血中心因為遇到疫情而鬧血荒，他特別捐贈3000盒自家生產的品牌「良食禾蛋」，希望藉此拋磚引玉，讓更多人注意到血荒的狀況，並且願意捲起衣袖捐血，幫忙緊急有需要血液的人。

蔡其昌表示，自疫情升級後，民眾擔憂減少外出，造成各捐血中心的血液庫存明顯下降，但各捐血中心已經加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、全面加強消毒、加強問診，也分離術捐血採預約制以調控室內人數，並實施實聯制與現場人數控管，希望大家放心捐血。

蔡其昌說，「良食禾蛋」是耗資三億購置歐規豐富化福利籠、日本高級洗選設備、美國通風系統，提供無添加的飼料讓小雞健康長大、自在產蛋，並貫徹執行清洗、消毒、殺菌，確保好蛋百分百隔絕污染源，從單一產地冷藏直送到餐桌的嚴選雞蛋，邀請大家一同來捐血。

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