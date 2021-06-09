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QS世界大學排名出爐！台灣25校入榜　台大居68名

▲QS（Quacquarelli Symonds）今（9）日公布2022年QS世界大學排名，國立台灣大學仍居國內第一，不過名次較去年下滑兩名。（圖／NOWnews資料照）
▲QS（Quacquarelli Symonds）今（9）日公布2022年QS世界大學排名，國立台灣大學仍居國內第一，不過名次較去年下滑兩名。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-09 15:29:50

世界高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）今（9）日公布2022年QS世界大學排名，國立台灣大學仍居國內第一，不過名次較去年下滑兩名，排行第68名。儘管如此，全球共1300所大學評比，台灣共有25所大學入榜，創下新高。

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今年的QS世界大學排名共有1673所大學接受評比，國內上榜大學包含，台灣大學（68名）、清華大學（並列180名）、成功大學（並列252名）、陽明交通大學（並列268名）、台灣科技大學（並列314名）、台灣師範大學（並列334名）、台北醫學大學（並列407名）、中山大學（並列412名）、臺北科技大學（並列469名）、長庚大學（並列480名）、中央大學（521-530）、政治大學（591-600）、中興大學（651-700）、中正大學（801-1000）、長榮大學（1001-1200）、中原大學（1001-1200）、逢甲大學（1001-1200）、輔仁大學（1001-1200）、東華大學（1001-1200）、台灣海洋大學（1001-1200）、元智大學（1001-1200）、台北大學（1201+）、東吳大學（1201+）、淡江大學（1201+）、東海大學（1201+）。

其中，有11所排名下降，僅3所排名上升，台大在去年為66名，今年下降至68，清華大學180名較去年降12名，成功大學252名較去年降18名，僅中山大學（416名）、北科大（469名）、長庚大學（480名）名次提升。

以亞洲地區來看，前10名依序為新加坡大學（11名）、南洋理工大學（12名）、清華大學（17名）、北京大學（18名）、香港大學（22名）、東京大學（並列23名）、復旦大學（31名）、京都大學（33名）、香港科技大學（34名）、首爾大學（36名）。

全球前10名大學依序為麻省理工學院、牛津大學、史丹佛大學（並列第3）、劍橋大學（並列第3）、哈佛大學、加州理工學院、倫敦帝國學院、蘇黎世聯邦理工學院（並列第8）、倫敦大學學院（並列第8）、芝加哥大學。

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