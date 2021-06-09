「幸福空間」捐1000個防護面罩！ 更錄暖心影片支持醫護
自五月爆發新冠肺炎以來，本土疫情不但未見趨緩，確診案例累計破萬人，本周持續延長全台三級警戒。全台最大室內設計平台「幸福空間」，一直相信跟家有關的事，就是幸福空間的事，除了祈願每一位醫護人員能盡快恢復正常的居家生活，更特別拜託製作防護面罩的璟華印刷股份有限公司，帶領員工加班產製1,000個防護面罩，於今（9）日共同捐贈給內湖三軍總醫院，除了物資的支援，「幸福空間」也邀請節目主持人曲艾玲、莎莎、張宇、劉伊心、芳瑜，聯合錄製加油影片，希望透過實際行動，為第一線醫護人員暖心打氣。
編輯中心/綜合報導
2021-06-09 17:24:07
「幸福空間」主持人曲艾玲感性述說，身為一名母親，真心謝謝每一位醫護人員，因為有他們的努力與付出，才能讓自己與家人安心在家。影片製作過程中，因為防疫期間不便出機拍攝，平台只能請主持人們自拍提供，近年剛升格當媽媽的芳瑜，錄製過程還得不斷提防兒子亂入，短短30秒影片拍攝多次才完成。 「幸福空間」表示，有鑑於疫情升溫、急需防護物資，醫療防護人員除了要站在第一線抗疫，還要安撫患者情緒，回到家不但不能安心放鬆，更憂心自己不小心染上病毒，傳播給家人，因此，此次的捐贈只是開始，盼望透過這樣棉薄之力，給予醫護人員支持，大家一起平安度過疫情難關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。