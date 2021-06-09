眾神保庇NOW線上法會 花蓮港天宮媽祖婆慈悲護民

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，在3日上午11點半正式展開。攜手合作的七間知名宮、廟、壇之中，位於東部的花蓮港天宮媽祖鎮守台灣後山，留下非常多的顯赫神蹟。

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▲花蓮港天宮主祀媽祖，廟地是知名的風水吉地。（圖／花蓮港天宮授權提供）

× ▲花蓮港天宮主祀媽祖，廟地是知名的風水吉地。（圖／花蓮港天宮授權提供）

港天宮位於花蓮市，臨近花蓮火車站，主祀天上聖母，信眾稱為港天媽。花蓮港天宮的媽祖香火始於清朝嘉慶年間，福建省莆田林姓祖先從湄洲聖母廟奉請大媽金尊渡海來台奉祀，林家在台灣光復後返回大陸，臨行之前將大媽金身託送予花蓮市簡姓市民供奉。

▲港天媽留下許多神蹟，是許多花蓮人的信仰支柱。（圖／花蓮港天宮授權提供）

× ▲港天媽留下許多神蹟，是許多花蓮人的信仰支柱。（圖／花蓮港天宮授權提供）

港天媽決定選擇花蓮鎮守，是因為花蓮的一場大地震。民國四十年，花東縱谷發生一場大地震，港天媽因為不忍東部民眾受到地震之害，因而選擇守護花蓮，受到港天媽庇祐的花蓮信眾不計其數，因此地方人士決定集資建廟。

▲花蓮港天宮的香火十分鼎盛。（圖／花蓮港天宮授權提供）

× ▲花蓮港天宮的香火十分鼎盛。（圖／花蓮港天宮授權提供）

港天宮的所在地是知名的風水寶地，「震卦來龍庚山入首、穴立座戊向辰、兼乾選水出丙丁」，是上吉的風水地理，廟後有一座山稜，彷彿是一座太師椅，正前方又有美崙山遙遙相對，如同一張拜桌，構成絕佳的風水靈地。

▲花蓮港天宮的龍柱有祈福祈安的意義。（圖／花蓮港天宮授權提供）