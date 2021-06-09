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眾神保庇NOW線上法會 花蓮港天宮媽祖婆慈悲護民

港天媽留下許多神蹟，是許多花蓮人的信仰支柱。（圖／花蓮港天宮授權提供）
港天媽留下許多神蹟，是許多花蓮人的信仰支柱。（圖／花蓮港天宮授權提供）

記者黃彥昇/綜合報導

2021-06-09 17:40:03

保庇NOW邀請臺灣廟宇文化創新協會召集知名宮、廟、壇合作，藉由科技的力量舉辦線上祈福法會，在3日上午11點半正式展開。攜手合作的七間知名宮、廟、壇之中，位於東部的花蓮港天宮媽祖鎮守台灣後山，留下非常多的顯赫神蹟。

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▲花蓮港天宮主祀媽祖，廟地是知名的風水吉地。（圖／花蓮港天宮授權提供）
▲花蓮港天宮主祀媽祖，廟地是知名的風水吉地。（圖／花蓮港天宮授權提供）
 

港天宮位於花蓮市，臨近花蓮火車站，主祀天上聖母，信眾稱為港天媽。花蓮港天宮的媽祖香火始於清朝嘉慶年間，福建省莆田林姓祖先從湄洲聖母廟奉請大媽金尊渡海來台奉祀，林家在台灣光復後返回大陸，臨行之前將大媽金身託送予花蓮市簡姓市民供奉。

▲港天媽留下許多神蹟，是許多花蓮人的信仰支柱。（圖／花蓮港天宮授權提供）
▲港天媽留下許多神蹟，是許多花蓮人的信仰支柱。（圖／花蓮港天宮授權提供）
 

港天媽決定選擇花蓮鎮守，是因為花蓮的一場大地震。民國四十年，花東縱谷發生一場大地震，港天媽因為不忍東部民眾受到地震之害，因而選擇守護花蓮，受到港天媽庇祐的花蓮信眾不計其數，因此地方人士決定集資建廟。

▲花蓮港天宮的香火十分鼎盛。（圖／花蓮港天宮授權提供）
▲花蓮港天宮的香火十分鼎盛。（圖／花蓮港天宮授權提供）
 

港天宮的所在地是知名的風水寶地，「震卦來龍庚山入首、穴立座戊向辰、兼乾選水出丙丁」，是上吉的風水地理，廟後有一座山稜，彷彿是一座太師椅，正前方又有美崙山遙遙相對，如同一張拜桌，構成絕佳的風水靈地。

▲花蓮港天宮的龍柱有祈福祈安的意義。（圖／花蓮港天宮授權提供）
▲花蓮港天宮的龍柱有祈福祈安的意義。（圖／花蓮港天宮授權提供）
 

港天宮的廟埕前有一池「五龍水」，是接引中央山脈的山泉水而來，有許多信眾會來這裡求取飲用「五龍水」，據說這池全水對於求心安有很神速的功效。

宮外廣場上有一個大型香爐，前些日子剛啟用，是目前全台灣最大的環保金爐。

在廟門之前有兩條非常大的龍柱，其實內次是一個寬廣的觀景點，從龍口進入走迴旋梯而上，可以眺望風景也祈求平安，但目前因為疫情因素暫不開放。

自疫情爆發以來，各大宮廟壇都關閉廟門，信眾無法入廟參拜，此次法會也別具意義讓在家的信眾能夠感受到入廟參拜的氛圍，並於線上向神明訴說心裡話，歡迎大家共襄盛舉，發揮大家的願力讓台灣更好。

眾神保庇NOW線上法會時間

6/3（四）、6/5（六）、6/7（一）、6/9（三）、6/11（五）、6/13（日）、6/14（一）

每日早上11：30至12：30準時在保庇NOW臉書粉絲專頁線上開播～

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