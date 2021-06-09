接種有成！舊金山「群體免疫」有望搶先全美大城市

美國持續進行新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種作業，美國總統拜登先前更訂下目標，表示要在7月4日讓7成美國人至少接種一劑疫苗。雖然現在接種工作持續進行，但有專家指出，加州要在6月15日經濟全面重開之前似乎不太可能實現「群體免疫」（Herd Immunity）。但是舊金山卻非常接近這項目標，讓不少流行病學專家預測，舊金山將會成為美國首個群體免疫的大城市。





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根據舊金山衛生局最新數據顯示，當地年滿12歲以上、至少接種一劑新冠疫苗的人口比例達到79%，68%的人口已經完成接種。加州大學舊金山分校流行病學教授盧瑟福（Dr George Rutherford）表示「我認為，舊金山距離群體免疫的狀態相當接近」。





盧瑟福進一步指出，舊金山因為兒童人口較少，符合接種資格的人也因此更多；再加上人口密集，讓公衛人員能夠挨家挨戶拜訪，行動上較為不方便的居民，確實推動疫苗公平分配及施打；最重要的是當地居民積極接種，遵守防疫規範，讓舊金山接種率提升，藉此達到群體免疫的效果。





▲專家指出，舊金山居民積極接種，讓接種率有效提升。（圖／美聯社／達志影像）

灣區《ABC》電視台追蹤數據顯示，目前洛杉磯完成疫苗接種的人口比例為53%，聖地牙哥為50%，都明顯低於舊金山。在灣區完成疫苗接種比例第二高的是達到65%的馬連縣。雖然美國一些郡的完成接種率更高，像是紐約州加漢密爾頓郡（Hamilton County）達到75%超越舊金山，但這些地區都沒有包含大城市。





加州原先預測當地能在7月達到群體免疫，但現在民眾接種疫苗的速度放緩，這項目標也必須往後推遲。盧瑟福表示「從實際觀點來看，目前離這個目標不遠了，但可能要到夏末才會真正實現」盧瑟福指出，如果加州能保持現在每5天100萬人接種的速度，可望能在9月中旬達到群體免疫。





但也有專家認為，真正的指標要等到6月15日全面重開之後才能決定，如果新增確診人數能夠持續維持在低點，那就希望實現群體免疫。









