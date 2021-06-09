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新北熱區板塊移動　侯有宜：高風險區域快來篩檢

新北熱區板塊移動　侯有宜：高風險區域快來篩檢
新北熱區板塊移動　侯有宜：高風險區域快來篩檢

健康醫療網

2021-06-09 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】中央流行疫情指揮中心指出，國內今（9）日新增275例新冠肺炎病例，新北市今日新增162例本土病例，以板橋最多。新北市侯友宜下午召開防疫應變會議表示，呼籲在高風險地區民眾要進行快篩，找出潛在感染源，有效杜絕家庭跟職場傳播鏈的發生，請市民朋友必防疫視為第一要務。

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呼籲熱區風險地區　希望民眾前往去篩檢

新北市市長侯友宜表示，高風險的民眾要趕快出來快篩，昨天共篩了4346人，總數創有史以來最高，並昨日找到46個隱藏無症狀的確診者，陽性率為1.1%，比昨天稍微下降。希望前往篩檢，找出無症狀、陽性確診者。

新北熱區板塊移動　透過篩檢找出感染源

對於高風險疫區，侯友宜指出，自6月2日實施至今做滾動調整，這15個熱區裡共有199個高風險里，中風險的有281個里，低風險的有374個里。其中，原本高風險的48個里降為中風險，另有中風險的37個里調升為高風險。呼籲高風險的民眾出來篩檢，中低度風險的區域民眾則要更低度活動。

溯源分析找出趨勢圖　持續監控每週各區發病數

針對熱區的防疫方面，侯友宜強調，保持低度活動，同時進行大規模的篩檢，讓潛在的傳播者得以找出潛在傳播者，有效杜絕家庭跟職場傳播鏈的發生，至於針對低風險的區域，也必須進行疫調持續進行疫調，找到源頭給予撲滅。

校正回歸持續16天　中央塞車無法追溯病毒蔓延

新北市的疫情自5月15日至22日，萬華區爆發後，因為中央系統在22日前大塞車，校正回歸持續16天，地方市府無法確實掌握訊息的傳遞，因此無法擴大匡列隔離，讓病毒從家庭、職場不斷擴展，這是重要的關鍵時間點，所以導致我們看不到追溯不到病毒蔓延。23日就開始採取熱區防疫的做法，把小規模、家庭的傳染鏈找出來，疫情才能稍微有所控制穩定。

新北社區篩檢站



資料來源：健康醫療網 新北熱區板塊移動　侯有宜：高風險區域快來篩檢

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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