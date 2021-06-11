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電影院關門快1個月　「這3部強片延檔」網友最崩潰

▲《NOWnews今日新聞》舉辦「電影院關門，哪一部是你最怕看不到的強片」民調。（圖／MarvelTW、海樂大電影臉書、UIP提供）
▲《NOWnews今日新聞》舉辦「電影院關門，哪一部是你最怕看不到的強片」民調。（圖／MarvelTW、海樂大電影臉書、UIP提供）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-11 21:00:00

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土疫情於5月中大爆發，政府宣布全國實施第三級防疫警戒，屬於休閒娛樂場所的電影院被迫關門，許多排好檔期的好萊塢大片面臨延檔命運，影迷哀鴻遍野，《NOWnews今日新聞》民調邀網友選出「哪一部是你最怕看不到的強片」，結果日前出爐。

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▲「電影院關門躲疫情，哪一部是你最怕看不到的電影？」前三名。（圖／NOWnews民調）
▲「電影院關門躲疫情，哪一部是你最怕看不到的電影？」前三名。（圖／NOWnews民調）
第三名為動作喜劇《殺手保鑣2》，得票數為8.96%；相隔近4年，首集的三大要角萊恩雷諾斯、山繆傑克森、莎瑪海耶克回鍋繼續耍嘴皮子，劇情延續上一集，為防止獨裁勢力摧毀整個歐洲，莎瑪海耶克飾演的潑辣老婆出獄後，被迫和萊恩飾演的保鑣執行任務，加上山繆傑克森，3人賤嘴功力再升級，不過本片原定16日在台灣上映，如今配合三級警戒延長，確定延檔。

▲《殺手保鑣2》確定延後上映。（圖／海樂大電影臉書）
▲《殺手保鑣2》確定延後上映。（圖／海樂大電影臉書）
第二名是漫威宇宙的第24部作品《黑寡婦》，得票數為20.42%；黑寡婦在《復仇者聯盟：終局之戰》壯烈犧牲，獨立電影將揭開她的身世，除了女主角史嘉蕾喬韓森外，還有瑞秋懷茲、弗洛倫斯佩治等實力派女演員，本片檔期定在7月7日，如今疫情未歇，下個月台灣漫威迷能否看到《黑寡婦》還存在變數。

▲《黑寡婦》仍有延檔危機。（圖／MarvelTW臉書）
▲疫情延燒，《黑寡婦》仍有延檔危機。（圖／MarvelTW臉書）
冠軍拿下42.08%高票，為玩命關頭系列第10部作品《玩命關頭9》，與上一集相隔3年，本集由台裔導演林詣彬回歸執導，描述「唐老大」馮迪索與親如家人的團隊，攜手阻止親弟弟摧毀世界的計畫，但令影迷扼腕的是，電影原本5月19日要上映，無奈當天宣布全台三級警戒，片商只能將檔期延後。

▲《玩命關頭9》確切上映日期待片商公布。（圖／環球影片臉書）
▲《玩命關頭9》確切上映日期待片商公布。（圖／環球影片臉書）
第四到十名依序為，《厲陰宅3：是惡魔逼我的》、《尖叫旅社：變形怪獸》、《時尚惡女：庫伊拉》、《噤界II》、《比得兔兔》、《自殺突擊隊：集結》、《特種部隊：蛇眼之戰》。（編輯：楊穎軒）

完整民調結果點此

▲因為群聚案發生，苗栗及彰化確診數有急起直追的跡象。（圖／NOWnews製圖）
▲因為群聚案發生，苗栗及彰化確診數有急起直追的跡象。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.98%83.02%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.73%12.27%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.5%12.5%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.31%37.69%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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