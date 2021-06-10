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南非逾143萬人接種疫苗　政府持續加快速度

▲南非8日有8萬3000人接種疫苗，比7日僅6812人明顯進步。第一階段醫護人員與第二階段60歲以上長者，累計143萬3000人接種疫苗，政府仍持續加快施打速度降低感染率。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲南非8日有8萬3000人接種疫苗，比7日僅6812人明顯進步。第一階段醫護人員與第二階段60歲以上長者，累計143萬3000人接種疫苗，政府仍持續加快施打速度降低感染率。（示意圖／翻攝自Pixabay）

中央社

2021-06-10 06:02:21

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡9日專電）南非8日有8萬3000人接種疫苗，比7日僅6812人明顯進步。第一階段醫護人員與第二階段60歲以上長者，累計143萬3000人接種疫苗，政府仍持續加快施打速度降低感染率。

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南非自2月17日開始為第一階段醫護人員施打疫苗，並於5月17日開始同時進行第二階段施打疫苗工作，對象是年滿60歲以上長者以及慢性病患者。

南非新聞網站「目擊者新聞」（EyewitnessNews）今天引述衛生部官員表示，政府已經支付足以覆蓋4000萬人，約占全國總人口67%，所需疫苗的費用，應該可以達到群體免疫的標準。

報導提及西開普省（Western Cape）政府已經設定在這個週末前至少要完成 7萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗注射工作。自從5月17日啟動第二階段疫苗施打以來，省政府一直在穩定中加強疫苗接種速度。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）昨天引述衛生部門指稱，1名高壽119歲的女性長者菲利索（Nomamelika Philiso）已經成為全南非接種疫苗最年長的人。

衛生部進一步說明，1名資深護理人員7日親自到菲利索位於東開普省（Eastern Cape）的家中，為她注射第1劑輝瑞疫苗，並將於數週後再次登門注射第2劑疫苗。

南非正式進入冬季，也是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）好發季節，全國疫情管控已從寬鬆的第一級進入較為嚴格的第二級。

截至6月8日止，確診病例為170萬4058例，且於過去24小時內新增4209例；5萬7183人不治，包括過去24小時內有120人不治；確診患者中有158萬7015人已康復，康復率為93%。接受檢測總人數為1193萬2018人。（編輯：黃自強）1100609

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