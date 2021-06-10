南非逾143萬人接種疫苗　政府持續加快速度

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南非新聞網站「目擊者新聞」（EyewitnessNews）今天引述衛生部官員表示，政府已經支付足以覆蓋4000萬人，約占全國總人口67%，所需疫苗的費用，應該可以達到群體免疫的標準。
報導提及西開普省（Western Cape）政府已經設定在這個週末前至少要完成 7萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗注射工作。自從5月17日啟動第二階段疫苗施打以來，省政府一直在穩定中加強疫苗接種速度。
南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）昨天引述衛生部門指稱，1名高壽119歲的女性長者菲利索（Nomamelika Philiso）已經成為全南非接種疫苗最年長的人。
衛生部進一步說明，1名資深護理人員7日親自到菲利索位於東開普省（Eastern Cape）的家中，為她注射第1劑輝瑞疫苗，並將於數週後再次登門注射第2劑疫苗。
南非正式進入冬季，也是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）好發季節，全國疫情管控已從寬鬆的第一級進入較為嚴格的第二級。
截至6月8日止，確診病例為170萬4058例，且於過去24小時內新增4209例；5萬7183人不治，包括過去24小時內有120人不治；確診患者中有158萬7015人已康復，康復率為93%。接受檢測總人數為1193萬2018人。（編輯：黃自強）1100609