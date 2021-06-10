接受半島電視台專訪　陳建仁指台灣「防疫疲勞」

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陳建仁說明，對於流行病的預防有兩種科學方法，其一是阻斷病毒傳播，也就是台灣在2020年所成功辦到的。但他也不諱言發生「防疫疲勞」，人們對於防疫感到厭倦，警惕有所放鬆。在2020年11月之前，台灣的上半場打得很好，但下半場的問題是疫苗短缺。
陳建仁直言，新一波疫情的頭兩周「真的是一場災難」，太多人遭到感染，太多人搶著接受檢測，社區篩檢站，甚至連醫院都沒有做好準備。雖然政府要求每家醫院應該設置COVID-19患者指定病房或隔離室，但由於沒有病例，所有醫院都認為不需要，將這些病房挪給其他患者使用，但還好兩周後情況逐漸改善。
陳建仁也警告，如果病毒變得像流感病毒一樣持續變異，總有一天會出現某種目前疫苗根本無法預防的新型變種。現在包括台灣在內，全球的當務之急是達到免疫，要盡快、盡可能大規模地達成免疫，因為這是在與病毒進行時間上的賽跑。
另外，被問及COVID-19是否可能由武漢病毒實驗室外洩時，陳建仁提到，最近的報導指出，病毒中有一段人類基因組「確實很奇怪」，而且似乎是透過實驗室進行基因改造或插入病毒中的，因此美國總統拜登才會要求專家進行調查。
陳建仁續指，世界衛生組織（WHO）代表團赴武漢實驗室時，無法獲得太多訊息，也引發外界懷疑。如果病毒中確實存在人類基因，那麼就必須弄清楚其如何整合進入病毒基因中，而這將非常有力的證據，其中顯示病毒起源可能涉及某些實驗室實驗。
新聞來源為Newtalk 新頭殼