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接受半島電視台專訪　陳建仁指台灣「防疫疲勞」

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk |

2021-06-10 06:12:57

新頭殼newtalk

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台灣武漢肺炎疫情嚴峻，半島電視台9日報導專訪前副總統、中研院基因體研究中心特聘研究員陳建仁，他指出台灣新一波疫情爆發，部分原因是「防疫疲勞」，導致人們放鬆警惕。而醫院中本來應該專門給COVID-19病患使用的隔離病房，也挪為其他患者使用，醫療體系對於病患暴增毫無準備，陳建仁直指疫情爆發頭兩周是「一場災難」。

陳建仁說明，對於流行病的預防有兩種科學方法，其一是阻斷病毒傳播，也就是台灣在2020年所成功辦到的。但他也不諱言發生「防疫疲勞」，人們對於防疫感到厭倦，警惕有所放鬆。在2020年11月之前，台灣的上半場打得很好，但下半場的問題是疫苗短缺。

陳建仁直言，新一波疫情的頭兩周「真的是一場災難」，太多人遭到感染，太多人搶著接受檢測，社區篩檢站，甚至連醫院都沒有做好準備。雖然政府要求每家醫院應該設置COVID-19患者指定病房或隔離室，但由於沒有病例，所有醫院都認為不需要，將這些病房挪給其他患者使用，但還好兩周後情況逐漸改善。

陳建仁也警告，如果病毒變得像流感病毒一樣持續變異，總有一天會出現某種目前疫苗根本無法預防的新型變種。現在包括台灣在內，全球的當務之急是達到免疫，要盡快、盡可能大規模地達成免疫，因為這是在與病毒進行時間上的賽跑。

另外，被問及COVID-19是否可能由武漢病毒實驗室外洩時，陳建仁提到，最近的報導指出，病毒中有一段人類基因組「確實很奇怪」，而且似乎是透過實驗室進行基因改造或插入病毒中的，因此美國總統拜登才會要求專家進行調查。

陳建仁續指，世界衛生組織（WHO）代表團赴武漢實驗室時，無法獲得太多訊息，也引發外界懷疑。如果病毒中確實存在人類基因，那麼就必須弄清楚其如何整合進入病毒基因中，而這將非常有力的證據，其中顯示病毒起源可能涉及某些實驗室實驗。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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