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美國助全球抗疫　5億劑疫苗捐贈計畫呼之欲出

▲紐約時報引述知情人士說法報導，白宮已和輝瑞與德國合作夥伴BioNTech達成協議，未來一年將向約100國提供5億劑2019冠狀病毒疾病疫苗。白宮資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約時報引述知情人士說法報導，白宮已和輝瑞與德國合作夥伴BioNTech達成協議，未來一年將向約100國提供5億劑2019冠狀病毒疾病疫苗。白宮資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-10 06:19:43

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）紐約時報引述知情人士說法報導，白宮已和輝瑞與德國合作夥伴BioNTech達成協議，未來一年將向約100國提供5億劑2019冠狀病毒疾病疫苗，總統拜登即將宣布這項計畫。

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歐美國家大規模施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗之際，中低收入國家難以取得疫苗的問題愈來愈顯著，拜登協助解決全球疫苗短缺問題的壓力跟著加重。今天啟程赴歐洲訪問前，他暗示即將公布美國加碼捐贈疫苗的計畫。

拜登步上空軍一號（Air Force One）前被問及是否有協助世界加快2019冠狀病毒疾病疫苗接種的策略時回答：「我有，而且我會公布。」

報導援引未具名消息人士表示，美國將以「非營利」價格購得這批疫苗，首批2億劑將在今年分配，剩餘3億劑明年上半年分配完畢。拜登最快10日公布這項消息，輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（AlbertBourla）預計陪同宣布。

除紐約時報外，華爾街日報、華盛頓郵報也各自引述消息人士報導美國將加碼捐贈5億劑2019冠狀病毒疾病疫苗。

根據華爾街日報，白宮防疫協調官齊安茲（JeffZients）與團隊成員過去4週交涉輝瑞-BioNTech疫苗採購事宜。這5億劑疫苗將透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）捐贈給92個中低收入國家及非洲聯盟（AU）。

美國先前簽約採購3億劑輝瑞-BioNTech疫苗，加上這批疫苗，美國總共從這兩家廠商採購8億劑2019冠狀病毒疾病疫苗。

紐時報導，白宮添購的5億劑輝瑞-BioNTech疫苗都將在美國生產。齊安茲今天透過聲明表示，拜登將運用美國疫苗施打計畫動能，集結全世界民主國家一同解決這場危機，而美國將領頭製造對全球抗疫至關重要的大量疫苗。

不過，世界衛生組織（WHO）估計，全球抗疫需要施打110億劑疫苗，遠超過美國計劃捐贈他國的疫苗量。

拜登上週宣布，美國6月將釋出2500萬劑2019冠狀病毒疾病疫苗，台灣等亞洲國家分到700萬劑。這是拜登承諾6月底前釋出8000萬劑輝瑞、莫德納（Moderna）、嬌生（J&J）及阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的首批。

部分人士認為美國協助全球抗疫的力道不足，敦促拜登政府與其他已開發國家領袖除釋出過剩的疫苗外，還要擬定在海外加緊生產疫苗的計畫。但疫苗廠商是否應將技術分享給其他國家，美國與歐洲政府意見分歧。（編輯：陳正健）1100610

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