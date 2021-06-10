午後有強對流！下周西南氣流、梅雨鋒夾擊 中南部防大雨
中央氣象局表示，今（10）日臺灣西半部、東北部地區及馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其各地山區午後降雨機率高，對流雲系也機會向嘉義以南的平原地區擴展，午後雷陣雨出現時，容易有局部大雨及短時強降雨，提醒大家中午過後要特別留意天氣的變化。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-10 08:06:06
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，昨天各地天氣炎熱，午後「強對流」發展，影響山區及部分平地，高屏及竹苗皆有劇烈天氣發生，各地降雨量的大小雖不同，但仍持續對部分水庫提供正面貢獻，由於對流旺盛，其殘餘雲系、直到凌晨才完全消散，今晨台灣上空皆已轉晴。
吳德榮說，今天到週六（10至12日）「梅雨鋒」北移，各地天氣晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後有「強對流」近山區發展，並擴展至部分平地，有「劇烈天氣」發生的機率，要注意氣象局發布的特報。
今日各地區氣溫落在，北部22至35度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至35度。下週（13）日天氣型態仍類似，西南風帶來水氣、午後對流的範圍擴大。
吳德榮認為，週五（11日）起南海有「熱帶擾動」發展，大致往西北通過海南島、朝再廣西、越北一帶進入陸地，將導致南海的「西南氣流」增強，且於下週一（14日）前後抵達台灣附近，持續至下週六（19日）型態仍未改變；配合仍在北部海面徘徊的「梅雨鋒」，迎風面中南部有大量降雨的條件，此亦為「梅雨季」台灣多雨的型態，應注意。
吳德榮也說，各國模式雖皆有類似的模擬，但對於「熱帶擾動」的動向、「西南氣流」抵達時間、台灣降雨的逐日變化，皆存有差異，且持續調整中，故應密切觀察。