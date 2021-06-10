違規讓移工入住一般旅館後6人確診　人力公司遭重罰百萬

苗栗縣多家科技廠爆發外籍移工群聚感染武漢肺炎，地方政府紛紛祭出重罰、快篩措施。而新竹一間人力仲介公司宿舍，有移工確診，公司竟然將其他32名移工，偷偷移到一般旅館入住，遭新竹市政府重罰百萬。晚間人力公司發出聲明表示，因為防疫旅館要有陰性證明才能入住，才會先把人送到一般旅館。市府隨即回應，違規罪證確鑿，照樣開罰。





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新竹市府初步調查，涉事人力仲介公司在4日、5日兩天，擅自將32名移工，送往新竹市一般的旅館，竟完全沒通報旅館業者，其中有6名移工確診，2人快篩結果為陽性。對此，新竹市長林志堅痛批，該公司將曾與確診者接觸的移工群送往一般旅館，讓全體市民陷入極高風險，可惡至極。





林志堅怒斥業者把防疫當兒戲非常惡劣，他並說明：「確診PCR陽性的送集中檢疫所，還在等確認的已經送到，本市的加強版防疫旅館，其餘的移工已經送到我們的防疫旅館。」而新竹市府除了要求飯店全面性消毒，更重罰人力仲介公司100萬元。





對於遭新竹市府重罰100萬，人力仲介公司發聲明喊冤稱，是因為防疫旅館，需要有陰性證明才能入住，而且第一時間這些移工全被匡列進行快篩，所以才先送一般旅館，對此，新竹市府認為罪證確鑿，照樣開罰，同時也呼籲其他業者遵守防疫規定，不要以身試法。



