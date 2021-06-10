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英國迎來解封？　《BBC》：關鍵在本周四大指標

英國迎來解封？　《BBC》：關鍵在本周四大指標
英國迎來解封？　《BBC》：關鍵在本周四大指標

健康醫療網

2021-06-10 08:31:02

【健康醫療網／記者蔡岳宏外電報導】台灣疫情剛起，英國迎來解封？英國超過50%成人施打完整疫苗，新增病例大幅下降，英國預計將於6月21日解封。然而，近來在印度發現的變種病毒Delta，傳染力更強，確診人數再次上揚，如期解封成變數。《BBC》對此分析，英國解封應符合4大條件，本周就會出爐。

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1新冠患者住院人數

《BBC》報導，目前英國因新冠肺炎住院人數低於1000人，約比一周前低點上升5%，遠低於今年1月的高點4萬多人。英國國民保健署（NHS）表示，此波重症患者較少，年齡較輕，不太需要重症醫療，且很快就能出院。

報導指出，此波疫情與過去不同，甚至來的好。不過未來趨勢，取決變種病毒Delta的感染人數以及重症比率。

2感染案例增加的速度

英國衛生部長Matt Hancock曾向國會報告，目前流行的變種病毒Delta，傳染力是前一波英國變種病毒株Alpha的4倍。英國國家統計局 (Office for National Statistics)統計，英國單周感染數已增加60%。如果趨勢不變，解封後恐造成大流行。

不過報導強調，關鍵是醫療資源負荷程度，以及變種病毒Delta造成重症的風險。

3感染後演變成重症的風險

報導提到，隨疫苗施打後，疾病保護力提升，該指標已經難以預測。不過，隨英國完整施打兩劑疫苗的成人超過40%，這類人感染變種病毒Delta只有不到5%住院率。

因此，盡可能針對高風險族族群完成兩劑疫苗施打，是未來關鍵。

4完整施打疫苗的人口

英國超過50%成人施打完整疫苗，但報導稱，仍遠低於全體免疫的門檻─至少總人口中每6人需完整施打5人，甚至變種病毒Delta的免疫門檻可能更高。

英國可以解封嗎？

報導強調，上述關鍵的指標在6月14日才會明朗，且政府過去粗略估計的誤差相當大，有很大的不確定性，表示「這是一項艱鉅的任務，需要老式的政治判斷和尖端的流行病學模型。」

參考資料

Lockdown lifting: Four numbers to look for this week



資料來源：健康醫療網 英國迎來解封？　《BBC》：關鍵在本周四大指標

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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