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如果每天都有睡足 6 ～ 8 小時，那到底早睡跟晚睡有什麼差別？如今刊登在《BMJ開放糖尿病研究與護理》(BMJ Open Diabetes Research & Care)研究中獲得解答，萊斯特大學的首席研究員約瑟夫·亨森博士指出：「對於那些喜歡晚睡、晚起床的人來說，發現夜貓子的活動量比早起的同齡人少 56％，這一點尤為重要。」
此外，研究員也發現睡眠量與心臟代謝疾病的發展相關，兩者是成現 U 形關係。除了睡眠長度，連幾點睡覺時間也很重要。
正是晚睡以後少了活動量，潛在可能就是肥胖問題，如今全球有 19 億成年人超重，更高達 6.5 億是肥胖，肥胖和糖尿病的共病問題至今也難解。
晚上偏愛進行不健康活動！長久影響慢性健康
研究員為了釐清是不是糖尿病患者跟睡眠關係，一共找了 635 位 2 型糖尿病的受試者，每位糖友都需要在非慣用手腕上佩戴電子儀器 7 天，記錄不同身體行為的強度行為包含：睡眠、休息、身體活動等，觀察一天 24 小時下來身體活動的變化。
結果發現有 25％ 的參與者屬於較早睡（平均就寢時間為 22:52 ）； 23％ 的人有晚睡型（平均就寢時間為 00:36 ）； 52％ 的沒有特別早睡或晚睡習慣。
經過分析後相比，其實早睡組的比起晚睡組，通常有較高的活動機會。研究人員指出：「雖然尚未完全理解其潛在機制，但晚上的偏愛可能加劇不健康行為，像是久坐吃東西，長久下來導致高血壓患病率增加、BMI 升高、血糖控制較差。」
專家：糖尿病患者從改變睡眠型態開始
身為同個研究作者羅蘭茲博士更明確指出：「睡眠時間和身體活動之間的關聯性很明確，如果睡得晚，代表運動的可能性就會降低許多。」
特別是對於糖尿病患者來說，不妨先從睡眠型態改變起，羅蘭茲博士說：「或許只需調整睡眠時間就能改變生活方式，幫助糖友重新回到健康的道路上。」
參考文獻
Physical behaviors and chronotype in people with type 2 diabetes
文／王芊淩 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夜貓子比早起者少了56%活動量！《BMJ》：糖尿病患者越早睡更健康
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