獸醫系播客蔡祥開講　疫情下如何替毛孩做外出應變措施

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常見問題1：居家上班後，您的毛孩是否有受到影響？是否有遇過網友或粉絲詢問毛孩行為異常的案例？
蔡祥：其實沒有太多影響，可能牠們習慣我平常都待在家，我算蠻宅的。但是我二姐的貓就出現焦慮行為，本來牠很黏二姊，卻因為她長時間待在客廳，貓咪開始亂叫、不吃飯，原來是二姊占據了貓咪的空間，因此我只好建議她：「妳打擾到貓了，自己找個空間關起來辦公！」
不過近期因為疫情關係，許多網友或朋友問我毛孩的行為問題，例如兔子眼睛流很多眼淚、狗狗異常亂大便在床上、尿在尿布墊外面之類的，我都會先從行為學上來分析，其實這些原因都不會只有一個，是很多因素加起來導致的。
常見問題2：目前疫情嚴峻，政府已宣達盡量避免外出，但是對於每天有出門散步需求的毛小孩，飼主應該如何因應？是否有替代方案？
蔡祥：若情況可以，還是盡量帶家裡毛小孩出去散步！從宣佈居家工作開始也已經經過三週，相信有許多人已經快受不了，更何況是必須出門的狗狗，牠們不像貓咪能夠在家裡的貓砂盆上廁所，因此如果情況許可，還是盡量能出門散步。
防疫期間我還是會帶家裡的狗狗出去散步上廁所，不過我都盡量選擇人少的時段，有些人是半夜人群稀少的時候遛狗，而我是清晨五、六點就會起來帶牠去散步。
常見問題3：毛小孩出門與回家時，飼主應該如何幫牠們做好防疫動作呢？
蔡祥：首先，絕對不能讓毛孩亂吃東西，尤其像狗狗通常都是亂吃東西才受到傷害，例如吃到含消毒劑的食物，所以主人在帶毛孩外出散步時，要特別留意牠們是否有誤吃東西。
回家的時候幫貓咪、狗狗清潔時要避免使用含「胺類」的消毒水、次氯酸水、漂白水、酒精，這些都可能引起毛孩中毒，尤其酒精對貓咪來說是劇毒，千萬不要讓貓咪接觸到，很可能引起中毒症狀，如嘔吐、發抖、抽搐，嚴重甚至會死亡。可以買寵物專用的紙巾擦拭，保持乾淨又不會讓牠們受到傷害，另外也不要替毛孩戴上口罩，會影響到牠們從口鼻散熱的功能，只需戴嘴套防止亂吃或接觸到有藥劑東西即可。
常見問題4：毛孩也會染疫或傳染嗎？
蔡祥：針對這次新冠肺炎的話大家不用擔心，雖然國外有一些染疫案例，但那些都是個案且症狀輕微，大家毋需過度緊張！我覺得反而是要防止跳蚤、壁蝨與心絲蟲這些毛孩常發生的疾病，因為這些蟲都會導致動物生病，尤其是人畜共通的疾病。
※毛孩的感染通常源自於主人，懷疑毛孩有感染新冠肺炎的話，請先觀察自己和家人是否有感染的症狀。
常見問題5：您有什麼話想提醒飼主呢?
蔡祥：面對現在的疫情，請大家不要過度恐慌，先做好自我保護就可以了喔！若飼主出現過多焦慮的話，貓咪與狗狗或多或少也會受你的影響而變得不健康，因此先顧好自己的身心，就是保護好牠們的最好防護。
蔡祥受到姐姐身為獸醫師的影響，非常努力地考上台大獸醫系，加上從小就很喜歡動物，家中除了飼養1隻狗狗與2隻貓咪，另外還有2隻刺蝟與1隻兔子，全都是領養來的寶貝。對於這次新冠疫情升溫的影響，許多人只能宅在家防疫，居家時間變長，不僅改變自己的工作型態，也連帶影響毛孩的生活作息，因此蔡祥在受訪時表示自己也配合防疫，持續在家錄製寵物節目，並且針對這些問題給予飼主一些建議，大家有興趣的話可以上《蔡祥的異想世界》聽聽她怎麼解說，另外她也為大家加油打氣，一起攜手度過這個難關！（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。