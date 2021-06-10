獸醫系播客蔡祥開講　疫情下如何替毛孩做外出應變措施

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▲身為台大獸醫系的學生，蔡祥經常在Potcast節目中分享毛孩經，而自家貓咪與狗狗也常常在節目中「獻聲」。（圖／蔡祥提供）

常見問題1：居家上班後，您的毛孩是否有受到影響？是否有遇過網友或粉絲詢問毛孩行為異常的案例？

蔡祥：

我都會先從行為學上來分析，其實這些原因都不會只有一個，是很多因素加起來導致的

▲蔡祥表示毛孩出現行為異常問題，有時候原因不只一個！（圖／蔡祥提供）

常見問題2：目前疫情嚴峻，政府已宣達盡量避免外出，但是對於每天有出門散步需求的毛小孩，飼主應該如何因應？是否有替代方案？

蔡祥：

防疫期間我還是會帶家裡的狗狗出去散步上廁所，不過我都盡量選擇人少的時段

▲防疫期間，蔡祥盡力顧及狗狗的需求，選擇人較少的清晨帶Filly出門散步上廁所。（圖／蔡祥提供）

常見問題3：毛小孩出門與回家時，飼主應該如何幫牠們做好防疫動作呢？

首先，絕對不能讓毛孩亂吃東西

回家的時候幫貓咪、狗狗清潔時要避免使用含「胺類」的消毒水、次氯酸水、漂白水、酒精，這些都可能引起毛孩中毒，尤其酒精對貓咪來說是劇毒

另外也不要替毛孩戴上口罩，會影響到牠們從口鼻散熱的功能，只需戴嘴套防止亂吃或接觸到有藥劑東西即可

▲蔡祥強調含有「胺類」的消毒劑，包含酒精、次氯酸水、漂白水等，都可能引起毛孩中毒，尤其酒精對貓咪來說更是劇毒，一定要避免讓牠們接觸！（圖／蔡祥提供）

常見問題4：毛孩也會染疫或傳染嗎？

我覺得反而是要防止跳蚤、壁蝨與心絲蟲這些毛孩常發生的疾病，因為這些蟲都會導致動物生病，尤其是人畜共通的疾病。

常見問題5：您有什麼話想提醒飼主呢?

面對現在的疫情，請大家不要過度恐慌，先做好自我保護就可以了喔！

▲蔡祥也提醒大家，面對疫情不要過度恐慌，以免將焦慮的情緒也帶給毛孩，同時做好自我保護就是對牠們最好的防護！（圖／蔡祥提供）