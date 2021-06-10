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習近平下令塑造「可愛」形象　美媒駐中記者：有夠嚇人

▲中國國家主席習近平5月31日在主持集體學習會議時，指示要說好中國故事「塑造可信、可愛、可敬的中國形象」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平5月31日在主持集體學習會議時，指示要說好中國故事「塑造可信、可愛、可敬的中國形象」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-10 10:12:25

中國國家主席習近平5月31日在主持「中共中央政治局第30次集體學習」時，對中國在國際社會形象的傳播下達指示，要求要「講好中國故事，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」被認為是要對「戰狼外交」策略進行調整，但《彭博社》資深駐中國記者認為，改不改的了是一回事，至少北京承認中國外交近幾年來比起「可愛」看起來更嚇人。

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《美國之音》報導，美國印太事務協調官坎貝爾（Kurt Canpbell）週二（8）指出，過去1、2年間，中國為自己製造了最多問題，而不是美國；中國的外交策略，包括在南海的軍事話行動以及強勢外交，已經引起全球對北京的反感。

中國駐外大使館也是風波不斷，駐瑞典大使桂從友上任2年多被瑞典外交部召見了40多次；中國駐法大使館3月批評學者是「小流氓」還大開地圖炮，說是「瘋狗」太多，中國不得不成為戰狼。一番言論引起法國朝野學政界的反感，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）召見中國大使盧沙野表達強烈不滿。最近，馬來西亞也就解放軍機在南海的可疑行動召見中國大使。

《彭博社》記者、《中國的文裝解放軍：戰狼外交的形成》作者馬丁（Peter Martin）認為，中國戰狼的行徑背後存在一段歷史淵源，1949年周恩來成立中國外交部時，交代外交人員必須像「文裝解放軍」堅決維護中國的利益，要讓中國贏得世界的好感，也要建立影響力。這就是為什麼中國外交官有時風度翩翩，有時卻又擺出好戰的姿態。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲《彭博社》資深記者認為，習近平上台大刀闊斧的反貪腐運動，讓中國外交官心生恐懼，為了表示忠誠，在維護國家利益上更加賣力。（圖／美聯社／達志影像）
馬丁指出，中國外交除了受到國際環境影響，國內政治才是最主要的因素。2008年中國度過金融危機後，開始感到自信，而內部政治環境也變得更強調意識形態，2012年習近平上台，開展大規模的反腐運動，想要看到中國在世界舞台上處於更中心的位置。中國外交官在習近平的領導下，充滿了恐懼和野心，更致力於在世界舞台上維護中國利益。

馬丁表示，結果中國外交官就想變得更強硬、更好戰以表對習近平的忠誠。這令人聯想到40多年前毛澤東時期，外交官員派發「小紅書」，現在的外交官也不斷提及「習思想」的指導。現在，習近平要求「說好中國故事」暗示目前的戰狼外交可能與有點過頭，至少承認了，中國外交官近年來更多的是「嚇人」，而不是「可愛」。

▲中國官媒近期疑似虛構一名法國獨立記者，發表文章譴責外界對中國新疆政策的指控。中國外交部發言人華春瑩昨天聲稱確有其人，又說在歐美為中國說「公道話」會遭「惡意攻擊」。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲馬丁認為，中國外交官的行為難以獲得人心，但可以鞏固內部在核心議題上一致的立場。圖為中國外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中國外交部官網）
但戰狼外交也並非毫無優點，馬丁認為，戰狼外交讓中國在台灣、香港和西藏等議題上的核心議題上達成高度的共識，外界根本無法看出任何矛盾，但也難以贏得國際的青睞。強硬的外交姿態讓中國很好的向其他國家提出要求，並且明確表明中國的利益，但其他國家不一定會接受這些觀點。而中國的外交官的發言都是按照擬定好的講稿，基本上都是說給中國內的觀眾聽。

馬丁以中國駐美大使楊潔篪為例，有流利的英文口語能力，還了解美國政治、文化歷史，偶爾還會說些笑話，但一遇到「敏感話題」就會立刻變臉。美國前資深官員韋德（Dennis Wilder）就形容，楊潔篪是為了表現給中國代表團的其他人看，因為會議內容要上報給高層。

馬丁認為，如果北京允許給予其外交官更多自由，利用他們的能力來推廣、保護中國，情況可能會不一樣，但是自由思想和獨立行動對中國的政治體制來說，是個難以容忍的大威脅，導致中國的外交官花費更多的時間觀察國內，而不是看向世界。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英語能力優秀的中國駐美大使楊潔篪在美中會談上以中文痛批拜登政府代表，外界分析從使用中文就可以看出來「作秀」給中國人看的成分比較大。（圖／美聯社／達志影像）
 

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