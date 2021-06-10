習近平下令塑造「可愛」形象　美媒駐中記者：有夠嚇人

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中國駐外大使館也是風波不斷，駐瑞典大使桂從友上任2年多被瑞典外交部召見了40多次；中國駐法大使館3月批評學者是「小流氓」還大開地圖炮，說是「瘋狗」太多，中國不得不成為戰狼。一番言論引起法國朝野學政界的反感，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）召見中國大使盧沙野表達強烈不滿。最近，馬來西亞也就解放軍機在南海的可疑行動召見中國大使。
《彭博社》記者、《中國的文裝解放軍：戰狼外交的形成》作者馬丁（Peter Martin）認為，中國戰狼的行徑背後存在一段歷史淵源，1949年周恩來成立中國外交部時，交代外交人員必須像「文裝解放軍」堅決維護中國的利益，要讓中國贏得世界的好感，也要建立影響力。這就是為什麼中國外交官有時風度翩翩，有時卻又擺出好戰的姿態。
馬丁指出，中國外交除了受到國際環境影響，國內政治才是最主要的因素。2008年中國度過金融危機後，開始感到自信，而內部政治環境也變得更強調意識形態，2012年習近平上台，開展大規模的反腐運動，想要看到中國在世界舞台上處於更中心的位置。中國外交官在習近平的領導下，充滿了恐懼和野心，更致力於在世界舞台上維護中國利益。
馬丁表示，結果中國外交官就想變得更強硬、更好戰以表對習近平的忠誠。這令人聯想到40多年前毛澤東時期，外交官員派發「小紅書」，現在的外交官也不斷提及「習思想」的指導。現在，習近平要求「說好中國故事」暗示目前的戰狼外交可能與有點過頭，至少承認了，中國外交官近年來更多的是「嚇人」，而不是「可愛」。
但戰狼外交也並非毫無優點，馬丁認為，戰狼外交讓中國在台灣、香港和西藏等議題上的核心議題上達成高度的共識，外界根本無法看出任何矛盾，但也難以贏得國際的青睞。強硬的外交姿態讓中國很好的向其他國家提出要求，並且明確表明中國的利益，但其他國家不一定會接受這些觀點。而中國的外交官的發言都是按照擬定好的講稿，基本上都是說給中國內的觀眾聽。
馬丁以中國駐美大使楊潔篪為例，有流利的英文口語能力，還了解美國政治、文化歷史，偶爾還會說些笑話，但一遇到「敏感話題」就會立刻變臉。美國前資深官員韋德（Dennis Wilder）就形容，楊潔篪是為了表現給中國代表團的其他人看，因為會議內容要上報給高層。
馬丁認為，如果北京允許給予其外交官更多自由，利用他們的能力來推廣、保護中國，情況可能會不一樣，但是自由思想和獨立行動對中國的政治體制來說，是個難以容忍的大威脅，導致中國的外交官花費更多的時間觀察國內，而不是看向世界。