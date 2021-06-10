防疫零接觸商機夯　新北補助漁民電商平台上架及宅配費

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觀光旅遊局局長張愛晶表示，防疫優先的考量下，新北市具象徵性的大型活動之一，

海洋音樂祭將停辦、溪天燈節再度延期；但只要大家一起堅守防疫、度過疫情的艱辛時刻，等待疫情平緩、恢復正常生活，就能再度相約平溪，一起放天燈、許下心願，為台灣和世界祈福、為所有人的平安健康祈福！