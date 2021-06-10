防疫零接觸商機夯 新北補助漁民電商平台上架及宅配費
新北的疫情嚴峻！為此，新北市政府觀光旅遊局宣布，原訂7月舉行的「新北市貢寮海洋音樂祭」停辦、「新北市平溪天燈節」二度延期，並視疫情持續滾動式檢討；此外，農業局則輔導漁會的漁民與電商通路平台合作或自設網站販售，由市府補助上架費及宅配運費。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-10 10:59:40
觀光旅遊局局長張愛晶表示，防疫優先的考量下，新北市具象徵性的大型活動之一，貢寮海洋音樂祭將停辦、溪天燈節再度延期；但只要大家一起堅守防疫、度過疫情的艱辛時刻，等待疫情平緩、恢復正常生活，就能再度相約平溪，一起放天燈、許下心願，為台灣和世界祈福、為所有人的平安健康祈福！
新北市政府漁業處長張麗珍指出，疫情讓防疫零接觸的商機紅滾滾，為鼓勵新北各區漁會的漁民，以宅配服務提供給消費者優質的漁產品；即日起，漁民備妥電商上架與宅配運費等相關的證明文件，透過通訊軟體、電子郵件、傳真的方式向新北各區漁會申請受理，可分別請領最高2萬元的上架費及運費補助。
農業局局長李玟說，有些漁戶已有相當成熟的電商宅配服務，例如萬里的鴻利漁產、貢寮新勝發漁業，瑞芳漁民及其產銷班也正努力拓展實體的銷售與宅配通路；希望民眾可多多利用漁民的電商平台，購買新鮮直送的優質漁產，以達到漁民紓困、消費者買到優質蛋白質來源的雙贏，攜手一起撐過疫情。
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