支持居家普篩　國民黨：國際媒體認證低篩成防疫盲點

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國民黨指出，台灣拒絕普篩的策略，被國際媒體認為是台灣防疫的關鍵盲點之一，《彭博社》質疑，「台灣一直用『偽陽性率很高』的說法來制止篩檢，卻不像其他國家『寧可錯殺一百，不肯放過一個』，反而造成更大的傳播風險。」而指揮官陳時中從去年開始，就以「偽陽性恐壓垮醫療量能」為理由拒絕普篩，甚至對於其他普篩的國家還自傲地說「做得好為何要學失敗的人」，到了今年，台灣疫情嚴峻之際，陳時中仍說「普篩恐削弱疫情防堵速度，得不償失」、「外國疫情趨緩非篩檢而是疫苗」，這種防疫自滿的態度讓台灣淪為國際笑柄。
近日談及家用快篩，台灣預防醫學學會理事長陳宜民強調，由於我國衛福部食藥署（TFDA）先前並沒有訂出家用快篩試劑（Home test kits）的規範，廠商沒有可以依據的標準去做臨床實驗，在規範還沒出來前，也不會有可以送去申請的臨床實驗報告，他更提醒，我國食藥署是直到「6月7日才公告出規範」。
另外，細看衛福部食藥署剛公佈的申請規範，要求台灣現有試劑廠商都必須補做臨床試驗。 然而，該規範的許可標準比美國還嚴格，國民黨質疑，現有台灣試劑公司中根本沒有幾家可以通過這個標準，相比政府對於國產疫苗的鬆懈態度，卻使用過度嚴格的標準，是不是在阻擋國內生產快篩試劑？
國民黨表示，各國推居家快篩包、檢測得來速，不少亞洲國家，諸如：香港、韓國、日本、新加坡均可在藥妝店、超市、販賣機買到快篩試劑，放眼歐美作法：德國只需１００元就可以購入、英國每人周領二份，政府幫忙免費送到家、美國甚至進一步提供核酸檢驗工具包。這些便利的居家篩檢，可以減少民眾外出採檢時可能增加的染疫風險，也可以降低醫療院所、快篩站的篩檢人潮，更可以透過民眾自主篩檢形式，達到及時防堵、降低潛在感染源繼續散播病毒，避免出現無症狀感染者無法受到良好照顧的猝死。
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