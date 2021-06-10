COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

支持居家普篩　國民黨：國際媒體認證低篩成防疫盲點

▲國民黨今（10）日召開「國際媒體認證低篩成防疫盲點，陳時中不該再擋！」記者會，支持居家普篩，才能避免國人一再犧牲。（圖／資料照片）
▲國民黨今（10）日召開「國際媒體認證低篩成防疫盲點，陳時中不該再擋！」記者會，支持居家普篩，才能避免國人一再犧牲。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-10 11:20:29｜2021-06-10 11:20:37

台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，國民黨今（10）日召開「國際媒體認證低篩成防疫盲點，陳時中不該再擋！」記者會，國民黨指出，對於國內實施快篩相關規劃，衛福部長陳時中的立場反覆、態度被動，造成台灣低篩檢的禍首，就是陳時中。無法逆時中的氛圍一一打破後，如今防疫策略應該具有更多的科學數據、多參考國際作法，廣推居家篩檢、即時進口需要的新冠抗病毒藥物，才能減少國人一再犧牲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨記者會文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、台灣預防醫學學會理事長陳宜民出席。

國民黨指出，台灣拒絕普篩的策略，被國際媒體認為是台灣防疫的關鍵盲點之一，《彭博社》質疑，「台灣一直用『偽陽性率很高』的說法來制止篩檢，卻不像其他國家『寧可錯殺一百，不肯放過一個』，反而造成更大的傳播風險。」而指揮官陳時中從去年開始，就以「偽陽性恐壓垮醫療量能」為理由拒絕普篩，甚至對於其他普篩的國家還自傲地說「做得好為何要學失敗的人」，到了今年，台灣疫情嚴峻之際，陳時中仍說「普篩恐削弱疫情防堵速度，得不償失」、「外國疫情趨緩非篩檢而是疫苗」，這種防疫自滿的態度讓台灣淪為國際笑柄。

近日談及家用快篩，台灣預防醫學學會理事長陳宜民強調，由於我國衛福部食藥署（TFDA）先前並沒有訂出家用快篩試劑（Home test kits）的規範，廠商沒有可以依據的標準去做臨床實驗，在規範還沒出來前，也不會有可以送去申請的臨床實驗報告，他更提醒，我國食藥署是直到「6月7日才公告出規範」。

另外，細看衛福部食藥署剛公佈的申請規範，要求台灣現有試劑廠商都必須補做臨床試驗。 然而，該規範的許可標準比美國還嚴格，國民黨質疑，現有台灣試劑公司中根本沒有幾家可以通過這個標準，相比政府對於國產疫苗的鬆懈態度，卻使用過度嚴格的標準，是不是在阻擋國內生產快篩試劑？

國民黨表示，各國推居家快篩包、檢測得來速，不少亞洲國家，諸如：香港、韓國、日本、新加坡均可在藥妝店、超市、販賣機買到快篩試劑，放眼歐美作法：德國只需１００元就可以購入、英國每人周領二份，政府幫忙免費送到家、美國甚至進一步提供核酸檢驗工具包。這些便利的居家篩檢，可以減少民眾外出採檢時可能增加的染疫風險，也可以降低醫療院所、快篩站的篩檢人潮，更可以透過民眾自主篩檢形式，達到及時防堵、降低潛在感染源繼續散播病毒，避免出現無症狀感染者無法受到良好照顧的猝死。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
86.26%13.74%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.83%36.17%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
64.18%35.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.36%69.64%
2021-06-07-2021-06-10
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀