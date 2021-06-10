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台灣目前可能會施打到的疫苗有AZ與Moderna，黃琮輿主任表示，相較之下AZ的副作用出現頻率比較低。施打疫苗後會出現的副作用，其實與其他疾病疫苗相仿，常見有接種部位疼痛、腫脹、疲倦、不適、發燒、畏寒、頭痛、噁心、關節痛、肌肉痛等類流感症狀，但大多會在48小時以內緩解。他分享自己接種AZ疫苗之後，11小時開始發冷、發燒、疲倦，但睡一覺起來隔天就沒事了。
副作用越強烈免疫效果越高 沒反應也不代表無效
疫苗會刺激免疫系統產生抗體和相關免疫因子，施打後，身體多少都會出現反應。而大部分年輕人免疫系統強，施打後反應比較激烈，一般來說副作用症狀愈強烈，通常也表示產生免疫效果愈高。但黃琮輿主任也強調，沒有反應也不代表無效，仍會有抗體產生。
有症狀時再服藥 不必事先用藥預防
但許多人分享，自己打完疫苗後癱軟無力，甚至手臂疼痛舉不起來，讓民眾焦慮，不知道是否可以預防這些副作用產生？黃琮輿主任表示，每個人對疫苗反應不一，先預防沒有太大意義，等到症狀出現後，再服用退燒藥、消炎止痛藥就可以緩解。網路傳說施打前應保持飲食均衡、作息正常，他則笑著說，其實生活本來就應該要如此，不必特別焦慮，維持正常即可。
打針完應休息 症狀超過48小時應就醫
打針完是否應多喝水？黃琮輿主任說，其實當身體正在作戰之時，最需要的就是休息，打完疫苗容易疲倦，最好的因應之道就是睡覺。但他也提醒，若症狀持續，發燒超過48小時，且伴隨嚴重頭痛、起疹子、腹痛等症狀時，還是應該就醫，交由專業醫師判斷。
有疫苗就打 勿有品牌迷思
嘉義長庚目前院內醫護施打率已將近九成，黃琮輿主任也分享，有位同仁有氣喘過敏史，打完疫苗後約40分鐘後，開始氣喘，出現氣管攣縮，但也及時處置，沒有更進一步的不適。身為院內施打以來最嚴重的不良反應者，同仁表示還是會施打第二劑，才能有足夠保護力。他建議，當有疫苗可以施打時，就盡快施打，不要挑品牌，才能讓自己多一分保障。
資料來源：健康醫療網 面對新冠疫苗副作用 可以先吃退燒藥嗎？
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