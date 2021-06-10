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孕婦施打疫苗 避免緊急狀況產生
高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長盧柏樑表示，在疫苗研發初期，臨床試驗在收案時通常會排除孕婦與兒童，所以缺少此族群個案的藥物安全性與有效性資料，導致新疫苗暫不建議施打於孕婦與兒童。
最近的美國研究指出，在342,080位孕婦中，其中有3,527為COVID-19感染者，追蹤這些孕婦的生產結果，發現COVID-19感染的孕婦有較高的死胎與早產的機率，子癲/子癲前症與緊急剖腹產及產後延長住院均有顯著增加，顯示孕婦優先施打疫苗之重要性。
孕婦接受mRNA疫苗 安全性高
今年四月，《新英格蘭醫學雜誌》發表了美國35,691名孕婦接受mRNA疫苗，包括輝瑞BNT162b2疫苗與莫德納mRNA-1273疫苗的研究結果。發現和同時期無接種疫苗者相比，流產、胎兒異常與早產的比率並沒有比較高，顯現mRNA疫苗在任何孕期都可以施打，以及施打於孕婦族群的安全性。
歐洲婦產科醫學會也建議，孕婦與餵母乳者都應接受COVID-19疫苗注射。台灣婦產科醫學會引用英國及德國產婦以mRNA疫苗為主的文獻，建議台灣應該讓孕產婦優先施打mRNA疫苗，相信這符合多數國人的認同。
混打疫苗看狀況 第一劑是關鍵
俄國研發的Sputnik V疫苗，就是先打第26型腺病毒載體疫苗，再接受第5型腺病毒載體疫苗，此疫苗已在俄羅斯大規模施打中，也讓該國疫情得到控制。
今年五月在《刺絡針》雜誌發表了英國830人接受混打疫苗的研究。
發現混打疫苗並沒有更多的嚴重的副作用，只是混打其他疫苗者發燒的機率比兩劑都是AZ疫苗來的更高。因此，當接受AZ疫苗第一劑後有嚴重副作用發生時，可以建議其接受其他疫苗，以得到足夠的保護力。
資料來源：健康醫療網 COVID-19疫苗安全沒問題嗎？ 最新研究告訴你答案
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