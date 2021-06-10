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COVID-19疫苗安全沒問題嗎？　最新研究告訴你答案

COVID-19疫苗安全沒問題嗎？　最新研究告訴你答案
COVID-19疫苗安全沒問題嗎？　最新研究告訴你答案

健康醫療網

2021-06-10 13:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新一階段的COVID-19公費疫苗施打，很多人對於應該施打AZ或莫德納疫苗可能難以抉擇。這兩種疫苗對於重症與死亡預防方面的保護力都相當，接近百分百，未施打者則承擔相當大的風險。

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文提醒，考量疫情緊繃、個人健康狀況及疫苗資源等因素，建議民眾配合政府安排的順序施打，莫德納疫苗則優先留給孕婦和AZ疫苗第一劑嚴重過敏患者施打。

孕婦施打疫苗　避免緊急狀況產生

高雄醫學大學附設中和紀念醫院內科部部長盧柏樑表示，在疫苗研發初期，臨床試驗在收案時通常會排除孕婦與兒童，所以缺少此族群個案的藥物安全性與有效性資料，導致新疫苗暫不建議施打於孕婦與兒童。

最近的美國研究指出，在342,080位孕婦中，其中有3,527為COVID-19感染者，追蹤這些孕婦的生產結果，發現COVID-19感染的孕婦有較高的死胎與早產的機率，子癲/子癲前症與緊急剖腹產及產後延長住院均有顯著增加，顯示孕婦優先施打疫苗之重要性。

孕婦接受mRNA疫苗  安全性高

今年四月，《新英格蘭醫學雜誌》發表了美國35,691名孕婦接受mRNA疫苗，包括輝瑞BNT162b2疫苗與莫德納mRNA-1273疫苗的研究結果。發現和同時期無接種疫苗者相比，流產、胎兒異常與早產的比率並沒有比較高，顯現mRNA疫苗在任何孕期都可以施打，以及施打於孕婦族群的安全性。

歐洲婦產科醫學會也建議，孕婦與餵母乳者都應接受COVID-19疫苗注射。台灣婦產科醫學會引用英國及德國產婦以mRNA疫苗為主的文獻，建議台灣應該讓孕產婦優先施打mRNA疫苗，相信這符合多數國人的認同。

混打疫苗看狀況  第一劑是關鍵

俄國研發的Sputnik V疫苗，就是先打第26型腺病毒載體疫苗，再接受第5型腺病毒載體疫苗，此疫苗已在俄羅斯大規模施打中，也讓該國疫情得到控制。

今年五月在《刺絡針》雜誌發表了英國830人接受混打疫苗的研究。

發現混打疫苗並沒有更多的嚴重的副作用，只是混打其他疫苗者發燒的機率比兩劑都是AZ疫苗來的更高。因此，當接受AZ疫苗第一劑後有嚴重副作用發生時，可以建議其接受其他疫苗，以得到足夠的保護力。



資料來源：健康醫療網 COVID-19疫苗安全沒問題嗎？　最新研究告訴你答案

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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