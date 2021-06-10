影／北市4萬醫事人員還沒打疫苗　柯文哲：真的沒疫苗了

台北市好心肝診所，傳出違規為不具施打疫苗資格的民眾施打，引發社會各界議論。而根據防疫指揮中心統計，台北市內第一到第三類的前線與醫事人員，仍有四萬多人未施打，但卻有多的疫苗可以隨意配發給地方診所，也讓北市醫師與藥師公會頻頻抗議。對此台北市長柯文哲也坦承錯誤，並表示事實就是疫苗真的不夠。





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昨日傳出好心肝診所違法施打疫苗超過一千劑時，北市醫師公會就隨即發布聲明，表示相關人員至少有5000人以上未施打疫苗，甚至痛批台北市政府如此作為，公然違反指揮中心的防疫政策，並棄基層醫療人員於不顧，完全漠視社區診所防疫的角色，實在令人心寒。而根據防疫指揮中心統計，有造冊應施打疫苗的第一至三類人員，北市仍有四萬多人未施打疫苗。





柯文哲說，獨厚六家診所有配發疫苗，這個北市府內部會進行檢討；而針對各個醫事人員相關公會不滿，柯文哲也坦言事實就是光是有造冊第一類的醫事人員，就有近兩萬五千人尚未施打疫苗，這就是事實的真相。「每個人都問說為什麼沒有打到，因為事實就是真的沒有疫苗。」柯文哲說，之所以會流到六家診所，這是北市府的不對，會進行後續處理。



