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賣場路人一見面就秒咳嗽！她認了「現世報」：不要不信邪

▲有位女網友透露自己在賣場買東西時，發現路人看到自己就秒咳嗽，讓她感嘆「難道是現世報？」示意圖，與文中當事人無關。（圖／記者葉政勳攝影）
▲有位女網友透露自己在賣場買東西時，發現路人看到自己就秒咳嗽，讓她感嘆「難道是現世報？」示意圖，與文中當事人無關。（圖／記者葉政勳攝影）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 17:24:00

台灣COVID-19疫情嚴峻，全台第三級防疫警戒延至6月28日，為了減少活動，去賣場一次大量補貨成為許多民眾的日常。不過就有位女網友透露，自己在賣場採買時，遇到一位路人阿北看到自己就開始咳嗽，接著遇到另一位阿婆，也是一樣看到她就開始咳嗽。女網友不禁直呼「難道...這就是傳說中的現世報嗎？」引發討論。

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該位女網友在臉書社團《爆廢公社》發文，透露自己因為害怕染疫，「在路上，只要有人靠近我2公尺」，若路太窄無法避開，就會假裝咳嗽，而路人真的就會迴避，不會一直擠過來。

不過原PO也坦承這是自作聰明的「極爛方法」，因為「你給世界什麼，最終都是會回到自己身上的，不要不信邪」。原PO接著分享自己上週去賣場的親身經驗，想要拿一盒雞蛋的時候，貨架旁邊的阿北「用一種很恐懼的眼神看著我，接著故意咳嗽」，轉身想去買牛奶時，一旁阿婆看到原PO也是咳不停，咳到原PO放棄離開為止。

▲有網友透露，常看到客人歸還賣場推車，還來不及消毒，就被下一位客人推走，因此網友會怎麼處理？（示意圖／翻攝自《pixabay》
▲女網友去賣場捕獲，但其他顧客卻看到她就開始咳嗽。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
原PO無奈直呼，兩個人都是看到自己靠近就開始咳嗽，等到離開就不咳了，如此行為和她過去如出一轍，讓原PO自嘲「難道...這就是傳說中的現世報嗎？」原PO強調經過這次經驗，才知道假裝咳嗽的行為很自私，以後會改掉這壞習慣，呼籲大家一起「換位思考，多點包容，會讓世界更美好！」

網友也紛紛在底下留言回覆說，「不錯！知錯能改」、「防疫步驟不能少，戴口罩、勤洗手，剩下的就......不是我們能掌控的」、「我在路上遇到過很多人，明明看著對向走過的來他並沒異狀，可是他就很喜歡在經過你身邊，不知道是故意刻意還是無意的，咳個兩聲」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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