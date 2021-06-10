賣場路人一見面就秒咳嗽！她認了「現世報」：不要不信邪

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不過原PO也坦承這是自作聰明的「極爛方法」，因為「你給世界什麼，最終都是會回到自己身上的，不要不信邪」。原PO接著分享自己上週去賣場的親身經驗，想要拿一盒雞蛋的時候，貨架旁邊的阿北「用一種很恐懼的眼神看著我，接著故意咳嗽」，轉身想去買牛奶時，一旁阿婆看到原PO也是咳不停，咳到原PO放棄離開為止。
原PO無奈直呼，兩個人都是看到自己靠近就開始咳嗽，等到離開就不咳了，如此行為和她過去如出一轍，讓原PO自嘲「難道...這就是傳說中的現世報嗎？」原PO強調經過這次經驗，才知道假裝咳嗽的行為很自私，以後會改掉這壞習慣，呼籲大家一起「換位思考，多點包容，會讓世界更美好！」
網友也紛紛在底下留言回覆說，「不錯！知錯能改」、「防疫步驟不能少，戴口罩、勤洗手，剩下的就......不是我們能掌控的」、「我在路上遇到過很多人，明明看著對向走過的來他並沒異狀，可是他就很喜歡在經過你身邊，不知道是故意刻意還是無意的，咳個兩聲」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。