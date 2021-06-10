高端解盲成功！記者會看完卻超「茫」？重症醫曝只記5點
台灣疫情持續延燒，近期國內疫苗研發也受到外界關注，今（10）日高端疫苗公司於下午召開記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，總經理陳燦堅宣布解盲成功。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金透露，不少人反應看完記者會反而越看越「茫」，他就指出只需記得「5大重點」即可。
編輯中心/綜合報導
2021-06-10 18:35:58
高端疫苗公司於今日下午記者會上，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，總經理陳燦堅宣布解盲成功，且強調從發燒數據看來，比例非常低，這個次單位疫苗安全性非常好，發燒比例小於1%，是非常好的安全指標。陳燦堅亦表示符合EUA審查標準，對於申請EUA是否通過？陳燦堅認為看起來很樂觀，但仍會以主管機構與專家委員比對為主。
對此，陳志金醫師於臉書粉專《Icu醫生陳志金》上發文，指出許多人看完高端解盲記者會後，反而說自己很「茫」，他表示只要記住以下5點即可：
一、二期解盲成功。
二、疫苗安全、副作用少。
三、打完幾乎都會產生足夠量的抗體。
四、製造過程品質穩定。
五、大家所關心的三期臨床試驗、還有其他研究試驗，會依計劃同步進行。
據了解，高端疫苗發言人李思賢今日也表示，高端疫苗二期臨床實驗報告解盲成功，臨床試驗於5／28完成，受試者期間分析已上傳至第三方機構進行分析，並在獨立監測委員會進行期間分析解盲。李思賢解釋，安全耐受性良好，所有受試者未出現不良反應，將盡快進行送EUA進行審查。另外針對三期臨床試驗，李思賢指出未來會向歐盟EMA，和其他國際藥證主管機關諮詢，以及申請第三期臨床試驗。（編輯：陳雅雲）
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