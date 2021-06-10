高端疫苗解盲成功！他問「想打了嗎？」 眾人揭決定關鍵
本土疫情持續延燒，近期外界對於國內疫苗研發十分關注，今（10）日高端疫苗公司於下午召開記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，總經理陳燦堅宣布解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應，將申請緊急使用授權（EUA）。對此，就有網友好奇發問「有人聽完後好想打國產疫苗嗎？」而引來鄉民曝光決定關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-06-10 19:27:52｜2021-06-10 19:42:07
根據高端分析試驗數據顯示，在免疫生成性部分，不區分年齡組情況下，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率（seroconversion rate）達99.8%；中和抗體之幾何平均效價（GMT titer）為662，GMT倍率比值為163倍增加。而20~64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%，中和抗體幾何平均效價（GMT titer）為733，GMT倍率比值為180倍增加。另外，其安全性與耐受性良好，受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，甚至所有受試者發燒狀況不到1%。
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示在記者會上聽了一堆複雜的數據，「什麼好幾倍，什麼顯示很有效，聽起來好像真的很厲害」，這就讓他好奇詢問「有沒有聽完以後很想打國產疫苗的請+1」。
問題曝光後，反而引來網友提出不同看法，直言「拜託你趕快去打」、「你先打，我OK」、「沒三期哪來保護力數據」、「你先打，我不急」、「都不知道保護力，打屁啊…打了還不是口罩」、「三期都沒有，就覺得防護力很好，你是會通靈嗎？」；但也有人表示「我會打耶～～」、「打啊，不打的別跟我搶」、「給點信心好嗎？只會酸」。
此外，另有鄉民發文詢問「國產疫苗通過WHO認證你打不打？」其中多數人認為若國產疫苗能通過國際認證，施打的意願將會提高，直言「通過就打阿！重點是你要過啊」、「國際認證過的話再說」、「要出國肯定的要有國際認證！」、「通過就打啊，一直講的就是照程序來」、「國際認證才要打，沒有免談」、「認證就打啊有什麼問題」。
針對高端疫苗解盲成功，食藥署藥品組副組長吳明美解釋，會分析高端二期臨床試驗結果，品質安全血清抗體資料送到食藥署，就會盡快展開審查。至於能否核發緊急使用授權（EUA），吳明美強調，最重要的是6月下旬出爐的AZ疫苗血清疫苗抗體檢驗結果，比較之後才能確定療效，最快6月底、7月初，才能召開專家會議做出判定。（編輯：陳雅雲）
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