高端解盲成功！台大醫院前院長看「1數據」力挺：可接受

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李源德在臉書發文評論高端疫苗解盲成功的數據，強調「我沒有高端的股票，我只是關心這個攸關國安的疫苗，才熱心這份新聞，超越我的正常生活。」李源德認為「Seroconversion Rate極高，有高度的統計學意義，其副作用與現在的AZ類似，我個人可以接受。」
根據高端公布的數據，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率（seroconversion rate）達99.8%；而20~64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%。李源德最後也向全民喊話，「事前紛紛擾擾，不盡科學的關注，倒似政治抗爭，希望愛台灣的人，共同一起為我們的國家加油！天祐我國。」
高端疫苗發言人李思賢今日表示，接下來將盡快進行送EUA審查。總經理陳燦堅更強調，對於申請EUA通過十分樂觀。另外針對後續的三期試驗，李思賢指出會向歐盟EMA以及其他國際藥證主管機關諮詢，申請第三期臨床試驗。不過衛福部長次長石崇良在立院接受質詢時表示，目前EUA審查委員會還沒有時間表。（編輯：倪浩軒）
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