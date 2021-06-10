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高端解盲成功！台大醫院前院長看「1數據」力挺：可接受

▲高端疫苗今（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲高端疫苗今（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 19:38:27

高端疫苗公司今（10）天下午召開記者會，宣布二期臨床主試驗解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應。接著將申請EUA緊急授權，全力拼7月上市。對此，前台大醫院院長李源德發聲支持，直呼「Seroconversion Rate（血清陽轉率）極高，有高度的統計學意義」，呼籲民眾一起「為我們的國家加油！天祐我國。」

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▲高端疫苗今日召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）
▲高端疫苗今日召開記者會進行新冠肺談疫苗二期臨床試驗數據解盲。（圖／擷取自櫃買中心重訊記者會直播）
李源德在臉書發文評論高端疫苗解盲成功的數據，強調「我沒有高端的股票，我只是關心這個攸關國安的疫苗，才熱心這份新聞，超越我的正常生活。」李源德認為「Seroconversion Rate極高，有高度的統計學意義，其副作用與現在的AZ類似，我個人可以接受。」

根據高端公布的數據，疫苗組在施打第二劑後28天的血清陽轉率（seroconversion rate）達99.8%；而20~64歲之疫苗組，血清陽轉率則為99.9%。李源德最後也向全民喊話，「事前紛紛擾擾，不盡科學的關注，倒似政治抗爭，希望愛台灣的人，共同一起為我們的國家加油！天祐我國。」

高端疫苗發言人李思賢今日表示，接下來將盡快進行送EUA審查。總經理陳燦堅更強調，對於申請EUA通過十分樂觀。另外針對後續的三期試驗，李思賢指出會向歐盟EMA以及其他國際藥證主管機關諮詢，申請第三期臨床試驗。不過衛福部長次長石崇良在立院接受質詢時表示，目前EUA審查委員會還沒有時間表。（編輯：倪浩軒）

▲目前台灣疫苗施打以第一類為主，逐步開放。（圖/NOWnews製表）
▲目前台灣疫苗施打以第一類為主，逐步開放。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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