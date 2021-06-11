COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

124萬劑AZ下周開打　指揮中心：一至六類居住所就近施打

▲日本捐贈的AZ疫苗124萬劑，下周開放一至六類施打，指揮中心表示將依照居住處所就近施打，以避免人員移動。（圖／資料照，食藥署提供）
▲日本捐贈的AZ疫苗124萬劑，下周開放一至六類施打，指揮中心表示將依照居住處所就近施打，以避免人員移動。（圖／資料照，食藥署提供）

記者顏真真/台北報導

2021-06-11 10:00:54｜2021-06-11 10:06:01

日本捐贈的124萬劑AZ疫苗下周將開打，中央流行疫情指揮中心今（11）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥在會後表示，已要求各縣市根據防疫原則依類別順序施打，做到標準一致、作法一致及腳步一致，縣市政府注意審慎處理，同時也特別提醒一至六類要依照居住處所就近施打，以避免人員移動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳宗彥進一步說明，下周開打的AZ疫苗共124萬劑，而一至六類各共有267萬人，這次還是無法滿足整個社會，因此今日在會中也提醒縣市政府務必遵守防疫原則依類別順序施打疫苗，並做到標準一致、作法一致及腳步一致，指揮中心也會依一至六類各項人數比例計算好，盡速讓縣市知道。

但陳宗彥也特別提醒縣市政府注意一件事，一至六類要依居住處所就近施打，這在健保資料都有及人員名冊也有，都會提供給各縣市政府，請依照居住處所就近施打，才可避免人員移動。

▲新冠肺炎疫苗公費接種對象。（圖／指揮中心提供）
▲新冠肺炎疫苗公費接種對象。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
90%10%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.68%12.32%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.39%37.61%
2021-06-08-2021-06-11
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀