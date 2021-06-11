124萬劑AZ下周開打 指揮中心：一至六類居住所就近施打
日本捐贈的124萬劑AZ疫苗下周將開打，中央流行疫情指揮中心今（11）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥在會後表示，已要求各縣市根據防疫原則依類別順序施打，做到標準一致、作法一致及腳步一致，縣市政府注意審慎處理，同時也特別提醒一至六類要依照居住處所就近施打，以避免人員移動。
記者顏真真/台北報導
2021-06-11 10:00:54｜2021-06-11 10:06:01
陳宗彥進一步說明，下周開打的AZ疫苗共124萬劑，而一至六類各共有267萬人，這次還是無法滿足整個社會，因此今日在會中也提醒縣市政府務必遵守防疫原則依類別順序施打疫苗，並做到標準一致、作法一致及腳步一致，指揮中心也會依一至六類各項人數比例計算好，盡速讓縣市知道。
但陳宗彥也特別提醒縣市政府注意一件事，一至六類要依居住處所就近施打，這在健保資料都有及人員名冊也有，都會提供給各縣市政府，請依照居住處所就近施打，才可避免人員移動。
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