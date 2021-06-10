快訊／分配爆爭議！柯文哲深夜道歉：怎有疫苗特權階級？
台北市「好心肝」診所日前傳出違規為不具施打資格的民眾施打疫苗，台北市長柯文哲於記者會上認錯管控有問題，事後會送政風處調查。爭議爆發後，柯文哲今（10）日晚間也於臉書上發聲再次致歉，但也希望趁機抹黑造謠的適可而止，坦言「如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-10 23:34:20｜2021-06-11 00:01:20
柯文哲晚間於臉書上發文，表示短短一個月，疫苗取代+0，成了台灣的關鍵字，不到一個月的時間，台灣社會恍如經過一次戰爭，5/24、5/25那兩天，對他們來說像是噩夢，「救護車載著病人，卻無法進入醫院急診，在台北的馬路上東奔西跑，無助之中盡是焦慮。」
柯文哲指出，在半個月之間，擋住疫情破口，把局面控制下來。雖然疫苗管控出錯，但不應一件事，抹煞所有衛生局同仁的辛苦。 柯文哲強調，疫情爆發後，幾乎整個局的同仁都犧牲了家庭生活、睡眠時間，全心投入這個城市的防疫工作，不停的疫調、協調，還有人因此而累倒，「請不要為了這件事而氣餒喪志。有疏失我們就改，有缺漏就補足，絕不能影響了防疫工作，這場仗還沒打完！你們是這個城市目前最重要的作戰部隊！無論如何都要撐住。」
柯文哲說，做為台北市長，自己已經就管理疏失的部分，向大家道歉，「我也承諾台北市政府一定會調查清楚，絕對不會逃避相關責任。」同時希望趁機抹黑造謠的適可而止，「歸根究底，想打疫苗，想搶疫苗，都是出自『人性』，如果疫苗足夠，台灣怎麼會有疫苗特權階級？怎麼會有人深夜跑到診所排隊搶打？怎麼會有人因為打不到疫苗而憤恨？所以千萬不要再製造對立，這只會更傷害這個社會。」（編輯：陳雅雲）
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