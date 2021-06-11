《財富老司機》疫情下的經濟困境　該如何自保突圍？

台灣進入疫情三級警戒的管制，最快6月28日才可能解除，但從五月中旬疫情蔓延以來影響層面之廣，包含餐廳禁止5人以上的室內群聚、學校也進入停課或遠端教學，許多行業面臨衝擊，繼上集《財富老司機》主持人黃群仁與彭懷恩首次以遠端視訊談論「如何看待全球經濟，並正面迎擊」之後，本集將針對台灣企業該如何求生，個人又該如何因應改變討論未來趨勢。
財經生活中心/綜合報導
2021-06-11 21:00:00
彭懷恩指出，根據美國整年研究發現，疫情對於中上階層，因為可以透過遠距辦公，白領階級影響較小，但是藍領階層、服務業、餐飲業、旅遊業以及斜槓族群卻是首當其衝。而黃群仁則認為，獲利的產業像是外送、貨運物流、電商平台，以及娛樂性質，像是手遊這類卻能在這波疫情中，穩住陣腳。
黃群仁進一步提到，每一個時間點都會有產業獲利與受害，比較重要的是獲利跟受害的比例是否正比，如果中下階層受到很大的傷害，線上產業無法填補工作機會，傷害就會很大，而兩位主持人一致認為，理財的觀念要像翡翠水庫，而非德基水庫，在最困難的時候，每一個人都要檢查手頭上的現金是否夠，能夠支撐現在的狀況，如果有困難，可以尋求銀行、金融機構幫助自己紓困。
而觀察目前理想投資的產業，黃群仁指出，縱使它目前是受傷的，但如果能夠抵抗這波寒冬，等到其他競爭產業活不下來，最後就可能U型反轉，在這之前若能看準低價投資，等到復甦時，就能有一些獲利的狀況
雖然這波疫情來勢洶洶，比起去年更加影響全民，但兩位主持人對整體情勢還是很有信心，表示等到疫情恢復了，舊世界跟新世界會有差異，我們要去找到沒有受到疫情衝擊，還能獲利的產業投資，對於未來較有保障。