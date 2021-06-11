巷仔內／疫情間贏得滿手好牌卻打到爛　柯文哲怪不了別人

5月中旬台北市因為萬華區茶藝館群聚感染的緣故，成為台灣疫情爆發的突破點。曾經擔任台大醫院加護病房主任的台北市長柯文哲，靠著準確的判斷力以及強勢的領導風格，帶領著台北一步步穩住疫情。不過好景不常，近日卻發生有診所違規施打疫苗的負面消息，讓柯文哲的聲望備受挑戰。
北市的好心肝診所為不具接種資格的民眾施打新冠肺炎疫苗，引發軒然大波。不過更令外界詬病的是：為何診所可以在短短兩天內，分別拿到15瓶以及100瓶，一共1150劑疫苗，最終更為近1300名不具資格的人施打？更何況台北市還有4萬多名一至三類人員還沒施打疫苗，當然火速引發民怨反彈。
回顧幾天前的情況，莫德納疫苗來台即將配發，多數醫療人員想施打莫德納而非AZ疫苗，從原本急欲施打疫苗的態度轉而觀望，造成施打率降低。而在各縣市維持高效率施打疫苗，北市施打速度卻相對緩慢，面對來自各方的批評，柯文哲自然吞不下這口氣，除了在媒體鏡頭前，命令他根本無法指揮的醫院在期限內要打完，或者以根本不是由北市配送的莫德納疫苗，來要脅各醫院應儘速施打外，市府內部會議更頻頻制定不可能達成的KPI來督促衛生局，出紕漏恐怕也是可預見的結果而已。
而在柯文哲頻頻督促疫苗施打率的當下，突然有地方診所接洽表示願意吸收帳面上無法消化的疫苗，衛生局當然何樂而不為？即使未造冊、不清楚診所究竟要為誰施打，在柯文哲已經下軍令狀的情況下，衛生局恐怕也只得硬著頭皮冒著風險，將疫苗配發給診所，最終造成診所違規施打的亂象。
當了6年市長的柯文哲，不可能不明白局處的難處，但出身醫生的他，總是會想盡各種辦法想讓帳面上的成績達標。也因此之所以會有濫發疫苗給地方診所的狀況發生，就結果論來說，柯文哲當然可以怪罪衛生局督導不周，但在檢討過程當中，柯文哲恐怕得先認清，今天得了什麼果，都是自己當初種了什麼因，不能全部歸咎給衛生局。
在這波疫情風暴之中，柯文哲一開始的確獲得了比平時更多的正面聲量與評價，看似獲得了滿手好牌，卻因為一間診所違規施打疫苗，而讓他的牌局陷入困境。而這個困境，不能怪罪他人，就是柯文哲自己所造成。
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