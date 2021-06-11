巷仔內／疫情間贏得滿手好牌卻打到爛　柯文哲怪不了別人

5月中旬台北市因為萬華區茶藝館群聚感染的緣故，成為台灣疫情爆發的突破點。曾經擔任台大醫院加護病房主任的台北市長柯文哲，靠著準確的判斷力以及強勢的領導風格，帶領著台北一步步穩住疫情。不過好景不常，近日卻發生有診所違規施打疫苗的負面消息，讓柯文哲的聲望備受挑戰。





我是廣告 請繼續往下閱讀

北市的好心肝診所為不具接種資格的民眾施打新冠肺炎疫苗，引發軒然大波。不過更令外界詬病的是：為何診所可以在短短兩天內，分別拿到15瓶以及100瓶，一共1150劑疫苗，最終更為近1300名不具資格的人施打？更何況台北市還有4萬多名一至三類人員還沒施打疫苗，當然火速引發民怨反彈。





▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）

▲台北市政府10日上午公布「中央存放於台北市」的疫苗相關數據，直言這些疫苗雖然「帳是掛在台北市，但北市府根本無權管控施打。」（圖／台北市政府提供）

在這波疫情風暴之中，柯文哲一開始的確獲得了比平時更多的正面聲量與評價，看似獲得了滿手好牌，卻因為一間診所違規施打疫苗，而讓他的牌局陷入困境。而這個困境，不能怪罪他人，就是柯文哲自己所造成。



