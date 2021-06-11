COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

巷仔內／疫情間贏得滿手好牌卻打到爛　柯文哲怪不了別人

▲在這波疫情風暴之中，柯文哲一開始的確獲得了比平時更多的正面聲量與評價，看似獲得了滿手好牌，卻因為一間診所違規施打疫苗，而讓他的牌局陷入困境。（圖／翻攝柯文哲臉書）
▲在這波疫情風暴之中，柯文哲一開始的確獲得了比平時更多的正面聲量與評價，看似獲得了滿手好牌，卻因為一間診所違規施打疫苗，而讓他的牌局陷入困境。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者丁上程／特稿

2021-06-11 10:17:45

5月中旬台北市因為萬華區茶藝館群聚感染的緣故，成為台灣疫情爆發的突破點。曾經擔任台大醫院加護病房主任的台北市長柯文哲，靠著準確的判斷力以及強勢的領導風格，帶領著台北一步步穩住疫情。不過好景不常，近日卻發生有診所違規施打疫苗的負面消息，讓柯文哲的聲望備受挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀

北市的好心肝診所為不具接種資格的民眾施打新冠肺炎疫苗，引發軒然大波。不過更令外界詬病的是：為何診所可以在短短兩天內，分別拿到15瓶以及100瓶，一共1150劑疫苗，最終更為近1300名不具資格的人施打？更何況台北市還有4萬多名一至三類人員還沒施打疫苗，當然火速引發民怨反彈。

▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府10日上午公布疫苗配發給診所的狀況。（圖／台北市政府提供）
也因此，診所與台北市長柯文哲的各種負面傳言不脛而走，不過先不論負面傳言的消息是真是假，從客觀理性面的角度來看，為何衛生局會在短短的兩天內，在好心肝診所未針對施打人員進行造冊的情況下，配發115瓶疫苗給診所？

回顧幾天前的情況，莫德納疫苗來台即將配發，多數醫療人員想施打莫德納而非AZ疫苗，從原本急欲施打疫苗的態度轉而觀望，造成施打率降低。而在各縣市維持高效率施打疫苗，北市施打速度卻相對緩慢，面對來自各方的批評，柯文哲自然吞不下這口氣，除了在媒體鏡頭前，命令他根本無法指揮的醫院在期限內要打完，或者以根本不是由北市配送的莫德納疫苗，來要脅各醫院應儘速施打外，市府內部會議更頻頻制定不可能達成的KPI來督促衛生局，出紕漏恐怕也是可預見的結果而已。

▲台北市政府10日上午公布「中央存放於台北市」的疫苗相關數據，直言這些疫苗雖然「帳是掛在台北市，但北市府根本無權管控施打。」（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府10日上午公布「中央存放於台北市」的疫苗相關數據，直言這些疫苗雖然「帳是掛在台北市，但北市府根本無權管控施打。」（圖／台北市政府提供）
而在柯文哲頻頻督促疫苗施打率的當下，突然有地方診所接洽表示願意吸收帳面上無法消化的疫苗，衛生局當然何樂而不為？即使未造冊、不清楚診所究竟要為誰施打，在柯文哲已經下軍令狀的情況下，衛生局恐怕也只得硬著頭皮冒著風險，將疫苗配發給診所，最終造成診所違規施打的亂象。

當了6年市長的柯文哲，不可能不明白局處的難處，但出身醫生的他，總是會想盡各種辦法想讓帳面上的成績達標。也因此之所以會有濫發疫苗給地方診所的狀況發生，就結果論來說，柯文哲當然可以怪罪衛生局督導不周，但在檢討過程當中，柯文哲恐怕得先認清，今天得了什麼果，都是自己當初種了什麼因，不能全部歸咎給衛生局。

在這波疫情風暴之中，柯文哲一開始的確獲得了比平時更多的正面聲量與評價，看似獲得了滿手好牌，卻因為一間診所違規施打疫苗，而讓他的牌局陷入困境。而這個困境，不能怪罪他人，就是柯文哲自己所造成。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
82.05%17.95%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.58%12.42%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.15%37.85%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀