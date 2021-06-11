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國台辦：在陸接種疫苗的台胞　已達6.2萬人

▲中國國台辦發言人馬曉光，11日在回覆傳媒詢問時，重申大陸一開始就願意幫助台灣同胞戰勝疫情，而目前已有至少6.2萬名台灣人在陸接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國台辦發言人馬曉光，11日在回覆傳媒詢問時，重申大陸一開始就願意幫助台灣同胞戰勝疫情，而目前已有至少6.2萬名台灣人在陸接種疫苗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-11 11:00:58｜2021-06-11 11:48:39

台灣的新冠本土疫情仍在延燒，疫苗的取得成為最熱門話題，中國國台辦發言人馬曉光，今(11日)在回覆傳媒詢問時，重申大陸一開始就願意幫助台灣同胞戰勝疫情，而目前已有至少6.2萬名台灣人在陸接種疫苗。

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馬曉光11日在應詢時表示，北京高度重視台胞的生命健康安全，疫情發生以來，不論在疫情防控、疫苗接種等方面，都對在大陸的台胞一視同仁，同等對待。台灣自5月初疫情爆發後，北京一開始就表示願意盡最大努力，幫助台灣同胞戰勝疫情、盡快有疫苗可用。

馬曉光還提出數據，截至6月8日，大陸已接種新冠疫苗超過8億劑次，世界衛生組織也將中國國藥和中國科興2種疫苗納入全球「緊急使用清單」，而且中國的疫苗已在90多個國家和地區獲批上市或緊急使用，向全球供應超過3.5億劑，充分顯示大陸疫苗具有良好安全性和保護力。

馬曉光重申，盡快接種疫苗，是台灣同胞早點擺脫疫情最有效的途徑，但民進黨當局罔顧民意，漠視台灣同胞生命健康安危，始終把疫苗問題進行政治操作，編造種種藉口，阻撓台灣同胞用上大陸疫苗；奉勸民進黨當局，認真傾聽各界和百姓呼聲，儘早拆除大陸疫苗輸台的人為障礙，讓台灣人民早日能接種安全、高效的大陸疫苗。

對於台人為維護自身生命健康安全，希望早點接種大陸疫苗的心情，馬曉光也說願盡力提供幫助，搭乘民航客運航班前往大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定（包括登機前和抵達後）、自願和知情同意前提下，按有關政策在大陸接種疫苗。據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台灣人已有6.2萬人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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