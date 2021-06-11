COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

特企／如臨大敵！「泰御天鑄」提高防疫規格

▲除了基本的原則之外，近日更提升防疫規格，將客戶現場看屋提升為「全預約制」。（圖／資料照片）
▲除了基本的原則之外，近日更提升防疫規格，將客戶現場看屋提升為「全預約制」。（圖／資料照片）

本報訊

2021-06-11 12:01:11

台灣疫情緊迫，房產業銷售現場配合政府加強戒備，不少建商提高警覺，重新部屬防疫規格。以台中大七期指標個案「泰御天鑄」為例， 基本防疫原則如下：

我是廣告 請繼續往下閱讀

一、配合政府防疫實聯制登記

二、入內體溫測量

三、雙手酒精消毒

四、全程配戴口罩

五、全面禁止飲食

六、接待中心定時消毒

除了基本的原則之外，近日更提升防疫規格，將客戶現場看屋提升為「全預約制」，每天接待有預約登記的看屋客戶，保持低密度安全看屋，同時安排專業服務人員，一對一專人帶看專注解說，深受客戶認同好評與認同。

「泰御天鑄」現場專案表示：全台疫情升溫，但是台中目前仍是相對安全的，現場看屋規劃動線以人為本，防疫至上！看屋組數皆有安排不同時間錯開，降低人多群聚的風險，而且每戶只安排單一順位，不用擔心會有很多人來搶看上的這一戶。同時，更能詳細為客戶解說產品的獨特性與使用說明。據了解，「泰御天鑄」以「用APP就能運作家裡的一切事務，出門不用帶卡片，有手機就搞定」為智能宅定位，一推出市場吸引不少退休自營商、企業二代與五期換屋族購屋關注，加上地點位置佳，擁地段優勢，七期文心路、大業路及公益路環繞基地周邊，不僅聯外交通便利，四通八達的公車路線可供搭乘，步行即可到捷運綠線水安宮111站，對外交通更是便利，10分鐘內可連接74號快速道路、國道1交流道等。

「泰御天鑄」除近鄰文心家樂福商圈外，還結合公益路美食街，滿足美食採買；文心路東側五期生活圈，周邊熟成商圈的生活機能，五期、七期明星雙學區等優勢，目前店面也是洽詢度十分高!區域的買氣仍強；「泰御天鑄」定期消毒、預約制、專人服務，隨時歡迎預約賞屋!



泰御天鑄
立即預約：https://ty.h35.tw/
預約專線：04 2258 8899
接待會館：40861台中市南屯區公益路二段246號
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
82.05%17.95%
2021-06-11-2021-06-14

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
87.58%12.42%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
62.15%37.85%
2021-06-08-2021-06-11
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀