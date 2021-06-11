特企／如臨大敵！「泰御天鑄」提高防疫規格

台灣疫情緊迫，房產業銷售現場配合政府加強戒備，不少建商提高警覺，重新部屬防疫規格。以台中大七期指標個案「泰御天鑄」為例， 基本防疫原則如下：





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一、配合政府防疫實聯制登記





二、入內體溫測量





三、雙手酒精消毒





四、全程配戴口罩





五、全面禁止飲食





六、接待中心定時消毒





除了基本的原則之外，近日更提升防疫規格，將客戶現場看屋提升為「全預約制」，每天接待有預約登記的看屋客戶，保持低密度安全看屋，同時安排專業服務人員，一對一專人帶看專注解說，深受客戶認同好評與認同。





「泰御天鑄」現場專案表示：全台疫情升溫，但是台中目前仍是相對安全的，現場看屋規劃動線以人為本，防疫至上！看屋組數皆有安排不同時間錯開，降低人多群聚的風險，而且每戶只安排單一順位，不用擔心會有很多人來搶看上的這一戶。同時，更能詳細為客戶解說產品的獨特性與使用說明。據了解，「泰御天鑄」以「用APP就能運作家裡的一切事務，出門不用帶卡片，有手機就搞定」為智能宅定位，一推出市場吸引不少退休自營商、企業二代與五期換屋族購屋關注，加上地點位置佳，擁地段優勢，七期文心路、大業路及公益路環繞基地周邊，不僅聯外交通便利，四通八達的公車路線可供搭乘，步行即可到捷運綠線水安宮111站，對外交通更是便利，10分鐘內可連接74號快速道路、國道1交流道等。





「泰御天鑄」除近鄰文心家樂福商圈外，還結合公益路美食街，滿足美食採買；文心路東側五期生活圈，周邊熟成商圈的生活機能，五期、七期明星雙學區等優勢，目前店面也是洽詢度十分高!區域的買氣仍強；「泰御天鑄」定期消毒、預約制、專人服務，隨時歡迎預約賞屋!



