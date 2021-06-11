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高端解盲成功先別高興？台大醫曝「關鍵點」：輸AZ會出局

▲高端疫苗昨（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權。（示意圖／取自pixabay）
▲高端疫苗昨（10）日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-11 11:21:02｜2021-06-11 12:34:50

近期台灣本土疫情嚴峻，對於疫苗也出現迫切需求。而昨（11）日高端疫苗也宣布二期臨床實驗解盲成功，並將申請緊急使用授權（EUA）。而對此，台大兒童醫院感染科醫師李秉穎則認為，現在還不能高興得太早，因為後續還要看高端疫苗的「中和抗體效價」是否勝過AZ，否則就會無法通過EUA。

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高端疫苗公司昨（10）天下午召開記者會，公布新冠肺炎疫苗二期臨床主試驗期間分析數據解盲，高端疫苗總經理陳燦堅宣布，解盲成功，在安全性上所有受試者未出現不良反應。而食藥署表示會盡快展開審查，最快3到5天有機會通過、正式核發EUA。

食藥署昨（10）日公布國內新冠疫苗緊急使用授權 （EUA）的技術性資料要求，其中的療效評估標準明訂國產疫苗二期臨床試驗所得中和抗體效價，必須證明不劣於AZ疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）
而今（11）日上午李秉穎接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時提到，高端宣布二期解盲成功只是一個初步的結果，讓大家看到該疫苗可以激發中和抗體，但目前還沒辦法判讀防護力。他也表示：「現在還不能太高興，因為還沒有做比較性的統計分析」，如果事後顯示高端疫苗的中和抗體效價不亞於AZ疫苗並通過EUA，大家再來高興；如果數據不如AZ疫苗就會OUT（出局），沒有機會往下走。

至於安全性方面，李秉穎則提到，高端疫苗相關不良反應很少，符合蛋白疫苗的特性，流感疫苗、B肝疫苗、HPV疫苗也都是蛋白疫苗，不太導致接種者發燒，多為局部副作用。因此他認為高端疫苗的整體安全性很好，但之後還要再做更大規模的試驗和上市之後的監測，觀察它的長期安全性，至於保護力目前無法下定論。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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