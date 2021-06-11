高端解盲成功先別高興？台大醫曝「關鍵點」：輸AZ會出局

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食藥署昨（10）日公布國內新冠疫苗緊急使用授權 （EUA）的技術性資料要求，其中的療效評估標準明訂國產疫苗二期臨床試驗所得中和抗體效價，必須證明不劣於AZ疫苗。
而今（11）日上午李秉穎接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時提到，高端宣布二期解盲成功只是一個初步的結果，讓大家看到該疫苗可以激發中和抗體，但目前還沒辦法判讀防護力。他也表示：「現在還不能太高興，因為還沒有做比較性的統計分析」，如果事後顯示高端疫苗的中和抗體效價不亞於AZ疫苗並通過EUA，大家再來高興；如果數據不如AZ疫苗就會OUT（出局），沒有機會往下走。
至於安全性方面，李秉穎則提到，高端疫苗相關不良反應很少，符合蛋白疫苗的特性，流感疫苗、B肝疫苗、HPV疫苗也都是蛋白疫苗，不太導致接種者發燒，多為局部副作用。因此他認為高端疫苗的整體安全性很好，但之後還要再做更大規模的試驗和上市之後的監測，觀察它的長期安全性，至於保護力目前無法下定論。（編輯：潘毅）
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