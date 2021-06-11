憂家人染疫！醫護人員外宿13縣市172家旅宿業祭優惠
國內本土疫情嚴峻，許多醫護人員擔心把病毒帶回家，想外宿卻連訂房都不容易。對此。交通部長王國材今（11）日宣布13縣市、172家旅宿業者共同推出醫護優惠方案，未來將持續擴增配合業者。
記者顏真真/台北報導
2021-06-11 15:39:14｜2021-06-11 15:39:50
在本土疫情持續延燒，許多醫護人員努力堅守防疫第一線，不僅傳出有醫護人員在外租屋，卻被室友以「防疫」為由要求另找住處，甚至還有房東婉拒，不敢租屋給醫護，很多醫護人員也擔心回家造成家人染疫，想外宿卻連訂房都不容易。
交通部長王國材今日在下午中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，考量第一線醫護人員相當辛苦，回家又擔心傳染給家人，在外訂房卻不容易，因此交通部將和13縣市政府合作，由172家旅宿業者提供醫護入住優惠方案，而且「折扣打很多」，將在台灣旅宿網防疫專區開放查詢訂房。
王國材也強調，這些旅宿業者不僅提供訂房優惠，也會做好分層分流，確保特定區域只有醫護人員居住，一般人居住的樓層會分層，未來也將持續擴增住宿量能。
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