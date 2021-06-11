做蒸蛋「不成形」怎辦？知情人揭完美比例：滑嫩口感出爐
雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，包含用水煮的茶葉蛋、水煮蛋；油煎的荷包蛋、滑蛋，甚至到用蒸的蒸蛋，其蒸蛋口感滑嫩，但要自己做出好吃的蒸蛋其實沒有這麼簡單。而近日就有網友在網路上表示疑惑「做蒸蛋總是不成形該怎麼辦？」沒想到就有知情人點破了製作過程中「蛋跟水」的完美比例，直言「這樣滑嫩口感就會出爐」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-11 16:36:05
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「為什麼我的蒸蛋都水水的？」的文章表示，有人在網路上討論「新手廚娘的我，做了三次蒸蛋都失敗，都水水的」，原PO更分享了自己三次失敗的做法，最後都是「蒸蛋無法成形」，這讓她超崩潰，直言「到底為什麼啊？我媽是說我沒有過篩，有沒有過篩會影響蛋的成形嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示做蒸蛋「水和蛋」的完美比例，「我自己經驗是『蛋：水（液態調味料） 1：2』，另外如果你加了香菇這種會出水的食材，水量就要再少喔，可能為 1：1.2～1.5」、「我都用碗公裝，水：蛋＝2：1 ，比例剛剛好」、「如果追求滑嫩口感的話！可以讓電鍋裡的水滾一下，再把整碗蛋液放進去！」、「使用玻璃碗或瓷碗，鍋蓋要蓋好，外鍋一杯水，一定會成功喔！」、「蒸的時候外面加1杯水，基本上都會成功」，最後原PO也接受網友們的建議實測成功，「外鍋再加一杯水蒸一次，就成形了」。（編輯：王柏文）