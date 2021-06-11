疫情嚴峻　7成5民眾端午不返鄉

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交通部也配合防疫措施，祭出運能降載、退票免手續費等措施，台南市政府更推出「退票獎金」與「家戶聯防」政策，鼓勵民眾在端午連假期間不要返鄉，甚至檢舉。
有75.66%的民眾表示，隨著政府呼籲民眾暫停端午返鄉，已經打消了連假期間返鄉的念頭，希望能藉此讓疫情盡早平熄。另外也有13.45%的民眾表示還在考慮，同時也有10.89%的民眾認為，無論如何還是要回鄉跟家人一起過節。至於民眾返鄉過節的交通工具，有51.36%的民眾表示，原本預期使用高鐵、27.79%的民眾使用台鐵，14.7%的民眾選擇國道客運。
另外，台南市政府為了避免民眾南北移動，可能造成疫情破口，推出「退票獎金」與「家戶聯防」政策，凡在6月5日前訂返鄉車票者，在今年底前憑退票證明即可至曲公司申請200元的退票獎金；未篩檢的南返者，若經通報快篩陽性，將發給獎金1000元、PCR陽性1萬元的檢舉獎金。
對此，有47.33%的民眾對此表達贊同，認為這樣的措施重點不在於獎金，而是促使民眾不要在連假期間南北長程移動。但同時也有44.57%的民眾認為，這樣的做法有變相鼓勵確診者到台南篩檢，讓檢舉人得獎金的可能。
對於台南市政府用獎金促進防疫的措施，有人認為是好方法，應該推廣，但也有人不以為然。有52.67%的民眾認為，對於本來就打算遵守防疫措施的人來說，所謂的退票獎金根本是虛設，所以沒有推廣的必要。但也有38.97%的民眾表示，應該對遏止人流移動有助益。
整體來說，大多數的國人都有鑒於疫情的嚴峻，願意犧牲連假期間返鄉與家人相聚的難得機會，以近來高鐵及台鐵的退票率來看，這樣的比例也有愈來愈多的趨勢。
今日指揮中心表示，近來疫情有趨緩，眼前的關卡就在於端午連假期間的人流，可能造成疫情破口，我們衷心希望在這波連假後，不會因為端午連假造成新一波的本土疫情高峰。