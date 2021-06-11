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疫情嚴峻　7成5民眾端午不返鄉

▲由於疫情嚴峻，有75%的民眾表示端午連假期間將不會返鄉過節。（示意圖／台灣高鐵）
▲由於疫情嚴峻，有75%的民眾表示端午連假期間將不會返鄉過節。（示意圖／台灣高鐵）

記者張志康/綜合報導

2021-06-11 16:38:36

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場。《NOWnews今日新聞》於6月7日到10日，針對政府要求民眾在端午連假期間不要返鄉一事進行調查。有75.66%的民眾表示，已經決定配合政府三級疫情警戒的防疫措施，今年端午連假將不會返鄉過節。

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5月19日，由於本土新冠疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒升至三級，6月7日也將三級警戒延至6月28日。也就是說涵蓋了今年端午連假期間。指揮中心、行政院都要求民眾配合防疫措施，減少端午連假期間的移動。

交通部也配合防疫措施，祭出運能降載、退票免手續費等措施，台南市政府更推出「退票獎金」與「家戶聯防」政策，鼓勵民眾在端午連假期間不要返鄉，甚至檢舉。

有75.66%的民眾表示，隨著政府呼籲民眾暫停端午返鄉，已經打消了連假期間返鄉的念頭，希望能藉此讓疫情盡早平熄。另外也有13.45%的民眾表示還在考慮，同時也有10.89%的民眾認為，無論如何還是要回鄉跟家人一起過節。至於民眾返鄉過節的交通工具，有51.36%的民眾表示，原本預期使用高鐵、27.79%的民眾使用台鐵，14.7%的民眾選擇國道客運。

另外，台南市政府為了避免民眾南北移動，可能造成疫情破口，推出「退票獎金」與「家戶聯防」政策，凡在6月5日前訂返鄉車票者，在今年底前憑退票證明即可至曲公司申請200元的退票獎金；未篩檢的南返者，若經通報快篩陽性，將發給獎金1000元、PCR陽性1萬元的檢舉獎金。

對此，有47.33%的民眾對此表達贊同，認為這樣的措施重點不在於獎金，而是促使民眾不要在連假期間南北長程移動。但同時也有44.57%的民眾認為，這樣的做法有變相鼓勵確診者到台南篩檢，讓檢舉人得獎金的可能。

對於台南市政府用獎金促進防疫的措施，有人認為是好方法，應該推廣，但也有人不以為然。有52.67%的民眾認為，對於本來就打算遵守防疫措施的人來說，所謂的退票獎金根本是虛設，所以沒有推廣的必要。但也有38.97%的民眾表示，應該對遏止人流移動有助益。

整體來說，大多數的國人都有鑒於疫情的嚴峻，願意犧牲連假期間返鄉與家人相聚的難得機會，以近來高鐵及台鐵的退票率來看，這樣的比例也有愈來愈多的趨勢。

今日指揮中心表示，近來疫情有趨緩，眼前的關卡就在於端午連假期間的人流，可能造成疫情破口，我們衷心希望在這波連假後，不會因為端午連假造成新一波的本土疫情高峰。

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