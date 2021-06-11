竹縣新增3個社區免費篩檢站 預計下週完成整備

新竹縣政府在竹北、竹東、湖口三地規劃四個社區篩檢站，竹北台大生醫站率先提供鄉親服務，其餘三站縣府正積極建置中，分別為府前站、湖口鳳山站及竹東站，其中府前站檢疫亭6月9日已進場，而湖口鳳山站於6月10日完成建置，最快下週二前全數完成整體設置及動線規劃，研擬6月15日開始運作，近期開放有需要民眾上網登記。新竹縣長楊文科也在建置期間親自關心篩檢站整備狀況；他指出完工後預計每週篩檢量能可從目前的每週160人提升到每週至少 640人。





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楊文科也再次呼籲社區篩檢站是為有相關症狀或是有高接觸風險者提供篩檢服務，有需求的縣民都可以到衛生局網站來預約登記，但是也要特別提醒，沒有相關症狀或有高接觸風險者是不需要預約的，務必把醫療資源留給需要的人。





新竹縣社區篩檢站包含原先竹北生醫站(台大生醫醫院急診室前停車場)已建置完成，並新增府前站(新竹縣政府前公11公園旁)、湖口鳳山站(新竹縣鳳山工業區內臨時停車場榮光路與鳳工三街交叉路口)以及竹東站(建置中)；湖口鳳山站、竹東站啟用後將於每週三、五下午開放篩檢；府前站與生醫站則是每週二、四下午開放篩檢，近期陸續在衛生局網站首頁便民服務，開放線上報名，屆時請有需要的縣民上網登記。





府前站及竹東站這2個篩檢站為慈濟基金會所捐贈，楊縣長也到場關心府前廣場站建置進度，感謝慈濟基金會的協助及短時間內建置，此篩檢站一次可以同時有4位醫師提供服務，周邊等待區、登記區、休息區帳篷及臨時廁所等規劃也很完整，地理位置便利，靠近東元醫院及中國醫藥大學新竹附設醫院，醫療資源及人力配置充足。





國軍新竹後備指揮部也提供支援，每天派出10位弟兄支援4個快篩站，協助相關行政作業工作，楊文科對此特別表達感謝，感謝國軍的支持，共同守護國人健康與安全。





為了讓篩檢服務不中斷，衛生局也號召有意願醫事人員加入社區篩檢站服務行列，只要到衛生局網站填寫報名表，衛生局就會安排服務時間，對抗疫情，感謝有您，歡迎符合資格條件的民眾踴躍加入。





端午節即將到來，疫情仍處於嚴峻時刻，楊文科呼籲大家減少跨縣市流動，透過視訊、電話來向遠方的父母、親友問安，日常生活落實防疫措施，平安就是最大的祝福。



