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解盲成功能走出國際？國產疫苗未來最大挑戰仍是資金

▲高端疫苗10日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲高端疫苗10日宣佈二期解盲成功，將申請EUA授權。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-13 09:00:00

由高端所研發的COVID-19國產疫苗，10日宣告二期臨床試驗的解盲結果成功，外傳未來擬在荷蘭展開三期臨床試驗。另一支由聯亞所研發的國產疫苗，也預計在月底解盲，順利的話將於印度進行三期臨床。國產疫苗陸續解盲露出曙光，不過其中最大挑戰，恐怕仍是資金問題。高端透露，三期試驗經費上看3億美元，對於一般公司而言難以負荷。

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針對未來三期臨床規劃，高端總經理陳燦堅日前提到，高端於二期臨床時期，就已經開始著手準備三期，不過還是需要一些時間，且目前國際疫苗很多，要在國外進行臨床試驗會越來越困難，在醫療倫理上也會受到很多挑戰；此外，要選擇適合臨床試驗的區域，也有一定的困難性。

未來疫苗三期臨床展開後，高端要選在何處進行？據了解，高端有意在荷蘭進行三期試驗，並力拚於半年內獲得歐盟認證，讓台灣國產疫苗能夠走入國際。

不過，國產疫苗要走出海外，目前最大挑戰仍是在資金。陳燦堅透露，在海外每位受試者費用約1至3萬美元，如果要展開萬人以上的三期試驗，光是資金就需要至少3億美元，對一般台廠的負擔很大。

在聯亞方面，聯亞生技日前向媒體表示，聯亞疫苗採雙軌併行，一方面由台灣聯亞負責二期試驗，另外則由美國子公司負責國際臨床，預計後續三期等到二期解盲後，就能同步在印度進行。

至於能否順利獲得國際認證，聯亞方面指出，希望國人再給一段時間，他們的目標絕對是要取得國際甚至WHO的認可，不會僅止於取得台灣的認證。

歐盟日前研擬，將於7月推出COVID-19疫苗護照，規定民眾只要曾接種至少1劑疫苗、COVID-19檢驗陰性或是曾染疫但康復者，只要符合上述3種資格的其中任一項，就能於歐盟國家通行無阻。

依照各大藥廠經驗，三期疫苗臨床試驗所需的資金、時間等成本都相當巨大，我國兩大國產疫苗能否走到這一步，目前仍有待時間證明。此外，國產疫苗品牌面對目前市面上林立的各大國際藥廠，仍否保持競爭力，也需要更多臨床數據才能得知。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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