解盲成功能走出國際？國產疫苗未來最大挑戰仍是資金

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未來疫苗三期臨床展開後，高端要選在何處進行？據了解，高端有意在荷蘭進行三期試驗，並力拚於半年內獲得歐盟認證，讓台灣國產疫苗能夠走入國際。
不過，國產疫苗要走出海外，目前最大挑戰仍是在資金。陳燦堅透露，在海外每位受試者費用約1至3萬美元，如果要展開萬人以上的三期試驗，光是資金就需要至少3億美元，對一般台廠的負擔很大。
在聯亞方面，聯亞生技日前向媒體表示，聯亞疫苗採雙軌併行，一方面由台灣聯亞負責二期試驗，另外則由美國子公司負責國際臨床，預計後續三期等到二期解盲後，就能同步在印度進行。
至於能否順利獲得國際認證，聯亞方面指出，希望國人再給一段時間，他們的目標絕對是要取得國際甚至WHO的認可，不會僅止於取得台灣的認證。
歐盟日前研擬，將於7月推出COVID-19疫苗護照，規定民眾只要曾接種至少1劑疫苗、COVID-19檢驗陰性或是曾染疫但康復者，只要符合上述3種資格的其中任一項，就能於歐盟國家通行無阻。
依照各大藥廠經驗，三期疫苗臨床試驗所需的資金、時間等成本都相當巨大，我國兩大國產疫苗能否走到這一步，目前仍有待時間證明。此外，國產疫苗品牌面對目前市面上林立的各大國際藥廠，仍否保持競爭力，也需要更多臨床數據才能得知。
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