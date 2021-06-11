未成年就全裸床戰劉德華　她甩「脫星」翻身人生贏家

54歲香港女星溫碧霞膚白大眼、容貌楚楚動人，出道近40年演過無數電影、電視劇，有著「最美妲己」的美譽。因為天生麗質，15歲被大導演文雋相中出道，17歲就和劉德華在銀幕上大膽激情纏綿，以新人之姿一炮而紅，只要作品好，溫碧霞敢脫敢露，卻因此被貼上「脫星」、「三級片女星」的標籤，出身名門的老公何祖光，卻不顧家人嫌棄，堅持娶溫碧霞為妻，溫碧霞在長達21年的幸福婚姻當中，也被寵成小公主。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-11 21:32:15｜2021-06-11 21:40:24
溫碧霞17歲和劉德華拍戲，在《停不了的愛》赤身裸體床戰，為溫碧霞帶來極高人氣，她表示從小就喜歡電影，看了很多外國電影，一直希望當一個出色的演員，對她來說，如果親密戲能帶動觀眾入戲，她並不介意尺度，「這是我工作的一部分」。 1996年溫碧霞和任達華拍《驚變》，脫得更加徹底，私密的身體部位毫無保留呈現在銀幕上，「三級片女星」的標籤也因此如影隨形，溫碧霞無奈說，當時覺得自己為了藝術犧牲，沒想過輿論把重點擺在裸露，「那時候拍完不太開心，大家根本沒看我演技，但是我不後悔，我到現在還是覺得那部電影好看」。 後來溫碧霞在美國邂逅老公何祖光，但是她出身貧窮、學歷不高，何祖光是國民黨大老之孫，家人當然反對門不當戶不對的2人結婚，但是何祖光堅持娶溫碧霞為妻，夫婦一直活在恩愛的兩人世界，直到11年前才在孤兒院收養一名養子，一家三口非常幸福。 溫碧霞凍齡美貌數十年如一日，是演藝圈知名的美魔女，寵愛她的何祖光把家裡打造得富麗堂皇，甚至可以讓溫碧霞在豪宅裡面騎馬，2人童話般的婚姻一直受外界稱羨，溫碧霞曾分享自己的幸福哲學：「在我最不開心的時候，是他重新讓我站起來，帶給我很多快樂，其實我真的沒有覺得什麼豪門，他靠自己我也是靠自己，最重要是兩個人相愛，懂得珍惜對方。」